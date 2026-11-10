Deset trkača kreće iz Tuzle prema Vukovaru: Jubilarni supermaraton u znak sjećanja na žrtve

Nedžida Sprečaković
Deset trkača kreće iz Tuzle prema Vukovaru: Jubilarni supermaraton u znak sjećanja na žrtve
Deset trkača kreće iz Tuzle prema Vukovaru: Jubilarni supermaraton u znak sjećanja na žrtve

Jubilarni, deseti supermaraton Tuzla-Vukovar bit će održan u utorak, 17. novembra, kada će deset trkača krenuti iz Tuzle prema Vukovaru kako bi odali počast žrtvama stradanja ovog hrvatskog grada tokom proteklog rata.

Polazak je planiran u 7 sati s tuzlanske Kapije, a krajnje odredište je Opća bolnica Vukovar. Organizator Dževad Malkić ističe da je osnovni cilj ovog sportskog i memorijalnog poduhvata očuvanje sjećanja na stradanje stanovništva Vukovara.

Supermaraton Tuzla-Vukovar prolazi kroz više gradova i naselja

Trkači će se kretati trasom koja od tuzlanske Kapije vodi preko Šićkog Broda, Previla, Srebrenika, Lončara, Pelagićeva i Orašja, nakon čega će nastaviti prema Vinkovcima, Nuštru i Vukovaru.

U ovogodišnjem supermaratonu učestvovat će deset trkača, a tokom puta pratit će ih dva vozila koja će pružati logističku podršku.

Organizator Dževad Malkić naglašava da ovogodišnje izdanje ima poseban značaj jer se supermaraton Tuzla-Vukovar održava deseti put, čime se nastavlja tradicija odavanja počasti žrtvama rata.

Malkić je uputio i poziv medijima da podrže ovu aktivnost kako bi poruka trkača stigla do što većeg broja ljudi i doprinijela očuvanju sjećanja na stradanje Vukovara i njegovih stanovnika.

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