Masakr na Otoci: Obilježene 33 godine od ubistva devet civila

Masakr na Otoci, u kojem je 10. novembra 1993. godine ubijeno devet građana Sarajeva, među kojima petero djece, obilježen je danas polaganjem cvijeća na mjestu stradanja. Od ovog zločina, počinjenog tokom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine, prošle su 33 godine.

Delegacija Kantona Sarajevo odala je počast ubijenim civilima u ulici Žrtava fašizma, kod broja 12, gdje su tog novembarskog dana eksplodirale granate ispaljene s agresorskih položaja.

Osim devet ubijenih, u granatiranju je teže i lakše ranjeno još 38 građana.

Masakr na Otoci: Među ubijenima bilo petero djece

U napadu 10. novembra 1993. godine živote su izgubili Elma Geko, Slavojka Govedarica, Semir Haseta, Amina Hećo, Ajdin Hodžić, Ibrahim Huskić, Vinko Lončar, Silvijo Mačorović i Božidar Šuko.

Među devet ubijenih civila bilo je petero djece, čiji su životi prekinuti tokom jednog od brojnih granatiranja Sarajeva u periodu opsade.

Obilježavanjem godišnjice odata je počast žrtvama i podsjećeno na stradanje civilnog stanovništva koje je tokom rata bilo izloženo svakodnevnom granatiranju.

Na mjestu masakra na Otoci, u ulici Žrtava fašizma, nalazi se spomen-obilježje koje čuva sjećanje na devet ubijenih Sarajlija.