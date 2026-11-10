SOS Dječija sela u BiH: Za samo 10 KM možete ugrijati dječiji dom

SOS Dječija sela u BiH pokrenula su kampanju kojom pozivaju građane da donacijom od samo 10 KM osiguraju jedan dan grijanja za djecu koja odrastaju bez roditeljskog staranja. Pred početak najhladnijeg dijela godine, cilj je prikupiti sredstva koja će omogućiti da dječiji domovi ostanu topli tokom predstojećih 120 zimskih dana.

Za jedan dan grijanja potrebno je 10 KM, dok donacija od 20 KM osigurava dva dana topline. Građani koji izdvoje 50 KM mogu pokriti troškove grijanja za pet dana.

Iza ovih iznosa krije se svakodnevica djece koja u SOS porodicama pronalaze sigurnost, podršku i osjećaj pripadnosti. Topli domovi omogućavaju im da bez brige o hladnoći provode vrijeme u učenju, igri i druženju sa svojim SOS roditeljima.

Kako podržati SOS Dječija sela u BiH?

Organizacija je kampanju pokrenula pod porukom „Promijenimo prognozu za njihovo djetinjstvo“, želeći ukazati na značaj podrške djeci bez roditeljskog staranja tokom zimskih mjeseci.

Dok temperature padaju, troškovi grijanja postaju dodatni izazov za održavanje uslova u kojima djeca mogu bezbrižno odrastati. Svaka donacija, bez obzira na iznos, doprinosi osiguravanju topline u njihovim domovima.

Građani koji žele pomoći mogu izvršiti donaciju putem zvanične stranice organizacije na sljedećem linku:

DONIRAJTE OVDJE: Osigurajte jedan dan grijanja za 10 KM

Iz organizacije podsjećaju da grijanje nije samo pitanje ugodne temperature, već i stvaranja uslova u kojima djeca mogu učiti, odmarati se i odrastati u sigurnom porodičnom okruženju.

SOS Dječija sela u BiH pozivaju građane da se uključe u ovu humanitarnu akciju i zajedničkim doprinosom pomognu da hladni zimski dani ne ugroze svakodnevicu djece bez roditeljskog staranja.