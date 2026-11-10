Dijaliza pacijenata iz Sanskog Mosta: Zavod negira dug

Dijaliza pacijenata iz Sanskog Mosta ponovo je otvorila pitanje finansiranja zdravstvenih usluga, nakon što je Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH saopćio da nema dospjelih dugovanja prema Kantonalnoj bolnici „Dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću. Ovakav odgovor dolazi dan nakon što je 13 pacijenata ostalo bez neophodne terapije u Dijaliznom centru u Prijedoru.

Iz Federalnog zavoda za Faktor su pojasnili da se liječenje ovih pacijenata finansira na osnovu ugovora zaključenog s Kantonalnom bolnicom u Bihaću, dok s Dijaliznim centrom u Prijedoru nemaju direktan ugovorni odnos.

Prema njihovim navodima, sve zaprimljene fakture prema bihaćkoj bolnici izmiruju se u ugovorenim rokovima, zbog čega trenutno nemaju nepodmirenih dospjelih obaveza za ove zdravstvene usluge.

Dijaliza pacijenata iz Sanskog Mosta prekinuta zbog dugovanja

Podsjećamo, 13 pacijenata iz Sanskog Mosta jučer se okupilo ispred tamošnjeg Doma zdravlja, upozoravajući da zbog problema s finansiranjem ne mogu dobiti dijalizne tretmane u Prijedoru. Iz Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH upozorili su da prekid terapije direktno ugrožava njihovo zdravlje i život.

U međuvremenu je direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona Ermin Goretić za Faktor pojasnio da je do zastoja u plaćanju došlo zbog administrativne greške. Prema njegovim riječima, devet faktura za period od januara do septembra, u ukupnom iznosu od 52.300 KM, završilo je u pogrešnom odjelu Zavoda, čiji je zaposlenik na bolovanju.

Kantonalna bolnica u Bihaću jučer je iz vlastitih sredstava izdvojila 52.000 KM i uplatila ih Zavodu za dijalizu i transplantaciju Republike Srpske, kako bi omogućila nastavak liječenja pacijenata.

Vršilac dužnosti direktora bolnice Amel Kardašević potvrdio je da se očekuje uplata preostalih sredstava Federalnog fonda solidarnosti.

Iako Federalni zavod tvrdi da je izmirio svoje dospjele obaveze prema bihaćkoj bolnici, time nije potvrđeno da su riješena sva dugovanja prema pružaocu dijaliznih usluga u Prijedoru.

Dijaliza pacijenata iz Sanskog Mosta ranije je više puta bila ugrožena zbog problema s plaćanjem. Iz bihaćke bolnice saopćeno je da pacijenti, do konačnog rješavanja finansiranja, mogu privremeno primati dijalizne tretmane u toj zdravstvenoj ustanovi.