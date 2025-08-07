UKC Tuzla uveo novi sistem reverzne osmoze za sigurnije i kvalitetnije dijalizne tretmane

Edina Rizvić Aščić
UKC Tuzla uveo novi sistem reverzne osmoze za sigurnije i kvalitetnije dijalizne tretmane
Foto: UKC Tuzla

U Klinici za interne bolesti UKC Tuzla, na Odjeljenju za nefrologiju, hemodijalizu i transplantaciju, implementiran je novi sistem reverzne osmoze, vrijedan 280.000 KM bez PDV-a, uz prethodnu adaptaciju prostora, čime su stvoreni znatno bolji tehnički i higijenski uslovi za sprovođenje hemodijalize.

Reverzna osmoza je tehnološki napredan proces pročišćavanja vode pomoću polupropusnih membrana, koje uklanjaju štetne mikroorganizme, soli, teške metale, hemikalije i druge nečistoće.

Kako se voda koristi kao ključan medij u dijaliznom tretmanu, njen kvalitet direktno utiče na sigurnost, efikasnost i kvalitet liječenja pacijenata.

Uvođenje novog sistema reverzne osmoze donosi viši nivo mikrobiološke i hemijske sigurnosti, smanjuje rizik od infekcija, upala i neželjenih reakcija, poboljšava podnošljivost tretmana i omogućava bolje kliničke ishode.

Pored toga, sistem obezbjeđuje stabilnost i kontinuitet u radu te racionalniju potrošnju vode i energije, što doprinosi ukupnoj efikasnosti procesa hemodijalize.

“Implementacijom novog sistema reverzne osmoze napravili smo značajan iskorak u obezbjeđivanju sigurnijih, kvalitetnijih i efikasnijih dijaliznih tretmana za naše pacijente. Ova investicija posebno je važna za pacijente koji su vezani za hemodijalizni program, jer smanjuje rizik od komplikacija, poboljšava podnošljivost tretmana i povećava njegovu efikasnost. Uvođenje ove tehnologije dio je našeg kontinuiranog rada na modernizaciji i unapređenju opreme u svim segmentima rada UKC Tuzla,“ izjavio je prof. dr. Šekib Umihanić, direktor UKC Tuzla.

