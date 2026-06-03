U blizini UKC-a Tuzla izgrađeno više od 100 novih parking mjesta

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i pomoćnik gradonačelnika za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Miralem Mulać obišli su novoizgrađeni parking prostor kod Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Realizacijom ovog projekta obezbijeđeno je 170 novih parking mjesta, čime je značajno unaprijeđen pristup UKC-u Tuzla za pacijente i građane koji svakodnevno dolaze u ovu zdravstvenu ustanovu. Sredstva za realizaciju projekta obezbijedili su Grad Tuzla i JKP „Saobraćaj i komunikacije“ Tuzla.

Lugavić je istakao da je riječ o projektu važnom za građane Tuzle, ali i za pacijente iz Tuzlanskog kantona i šire regije.

„Građani koji dolaze na ljekarske preglede sada imaju na raspolaganju znatno veći broj parking mjesta nego što je to bio slučaj ranije. Pažljivo smo razmatrali zahtjeve i prijedloge građana, ne samo iz Tuzle, već i iz cijelog Tuzlanskog kantona, pa i šire regije, koji dolaze u Univerzitetski klinički centar Tuzla, nastojeći pronaći najbolje rješenje za ovaj problem“, kazao je Lugavić.

Osim novih parking mjesta, izgrađene su i nove pješačke površine, sanirani postojeći trotoari, postavljena nova horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija, te unaprijeđena javna rasvjeta ugradnjom novih stubova i LED rasvjetnih tijela.

Iz Grada Tuzle navode da je realizacijom projekta poboljšana sigurnost, funkcionalnost i dostupnost prostora u blizini UKC-a Tuzla.