Od sutra naplata parkinga na Sjenjaku, evo ko ima pravo na povlaštenu kartu

Naplata parkinga u tuzlanskom naselju Sjenjak, Blok 11, počinje od srijede, 1. jula 2026. godine, saopćeno je iz JKP “Saobraćaj i komunikacije” Tuzla.

Istog dana na prodajnom mjestu ovog preduzeća, na adresi Zlatarska 11, počinje i prodaja povlaštenih parking karata za stanare ovog naselja.

Pravo na povlaštenu parking kartu može ostvariti fizičko lice, odnosno stanar koji ima prebivalište ili boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje. To se dokazuje ličnom kartom i PBA 3 obrascem, odnosno dokazom o prebivalištu koji nije stariji od šest mjeseci.

Osim toga, potrebno je dokazati i vlasništvo nad stambenom jedinicom na području naplate parkiranja, odgovarajućim izvodom iz nadležnog zemljišno-knjižnog ureda. Povlaštenu kartu može ostvariti i zakupac stambene jedinice, uz ugovor o zakupu ovjeren kod nadležnog organa.

Stanari moraju imati i vozilo u vlasništvu ili najmu, odnosno leasingu. Pravo se može ostvariti i za službeno vozilo koje korisnik koristi 24 sata, uz važeću saobraćajnu dozvolu, ugovor o najmu ili leasingu, odnosno potvrdu poslodavca o korištenju službenog vozila.

Iz JKP “Saobraćaj i komunikacije” Tuzla naveli su da se dodatne informacije o pravima na povlaštenu parking kartu za samostalne poduzetnike registrovane kod nadležnog gradskog organa uprave, kao i za ostale privredne subjekte, mogu dobiti putem telefona 062 336 415 ili na web stranici sik-tz.ba.

Za sve dodatne informacije građani mogu pozvati i brojeve telefona 035 252 353 i 062 336 415.