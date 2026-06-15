Prvi put u Tuzli: Azijski influencer pokazao šta ga je posebno iznenadilo u gradu soli

Tuzla je bila jedna od destinacija koju je posjetio kreator sadržaja poznat na Instagramu pod profilom @laamidar, koji kroz svoje objave prikazuje spoj azijskog identiteta, hrane i bosanskohercegovačke kulture.

Posebno je istakao kako ga je oduševio put od Sarajeva prema Tuzli, navodeći da je vožnja kroz prirodu ostavila snažan utisak na njega, iako je upravo ta cestovna povezanost jedna od tema na koju građani Tuzlanskog kantona godinama imaju brojne zamjerke.

Po dolasku u grad, pažnju mu je privukla jedna od tuzlanskih džamija, za koju je napisao da se nalazi odmah pored hotela u kojem je boravio. Posjetio je i Panonska jezera, uz komentar da je riječ o jedinstvenom kompleksu slanih jezera u srcu Tuzle.

U objavi je naveo i da je bio na ručku s gradonačelnikom Tuzle, gdje je, između ostalog, probao meso i hobotnicu, te se zahvalio na pozivu.

Tokom obilaska grada zabilježio je i nekoliko detalja koji su mu bili posebno zanimljivi, poput saobraćajnog znaka koji upozorava na divljač na cesti, ali i prizora vezanih za Termoelektranu Tuzla.

Dan u Tuzli završio je u centru grada, gdje je prisustvovao koncertu i zabilježio atmosferu među posjetiocima. Kasnije je naišao i na lokalni bend, zbog kojeg je, kako je naveo, gotovo odgodio povratak u hotel i ostao još uživati u muzici.

Objava profila @laamidar privukla je pažnju jer Tuzlu prikazuje iz ugla gosta koji grad otkriva prvi put, kroz prirodu, hranu, muziku, arhitekturu i svakodnevne detalje koji lokalnom stanovništvu često djeluju uobičajeno.

I dok stranci BiH sve češće vide kao pristupačnu, lijepu i gostoprimljivu zemlju, realnost mnogih njenih građana ostaje znatno teža. Upravo taj kontrast čini ovakve objave zanimljivim, jer pokazuju kako ista zemlja iz dvije različite perspektive može izgledati potpuno drugačije.