Tuzlanski mališani čuvaju okoliš: Projekat “Edukacija mladih o zaštiti okoliša i životne sredine”

U Tuzli će u utorak, 9. juna, biti održana završna ceremonija projekta „Edukacija mladih o zaštiti okoliša i životne sredine“, tokom koje će biti predstavljeni rezultati ovogodišnjih aktivnosti te proglašeni pobjednici u kategoriji osnovnih škola.

Svečanost će biti upriličena u amfiteatru KŠC „Sveti Franjo“ Tuzla s početkom u 13 sati.

Riječ je o projektu koji je pokrenut 2022. godine s ciljem podizanja nivoa ekološkog znanja, svijesti i kulture kod djece i mladih. Tokom proteklih godina prerastao je u prepoznatljivu kampanju ekološkog obrazovanja najmlađih generacija.

Ovogodišnje izdanje dodatno je prošireno uključivanjem predškolskih ustanova, pa su u projektu i pratećem natječaju učestvovali vrtići i osnovne škole.