Sirene u Tuzli oglasit će se 11. jula u 11.07 sati

Sirene u Tuzli oglasit će se u subotu, 11. jula, u 11.07 sati, u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici i povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima.

Kako je saopćeno iz Službe civilne zaštite Grada Tuzle, sirene će emitovati jednolični ton u trajanju od 60 sekundi.

Građani su pozvani da tokom oglašavanja sirena zastanu i na dostojanstven način odaju počast žrtvama genocida. Oni koji se u tom trenutku budu nalazili u vozilima trebali bi se zaustaviti na sigurnom mjestu i izaći iz vozila.

Iz Grada Tuzle poručili su da čuvanje istine o genocidu u Srebrenici i njegovanje kulture sjećanja na nevino stradale predstavlja zajedničku ljudsku i moralnu obavezu.

Simbolično oglašavanje sirena bit će organizovano na području cijelog grada Tuzle.