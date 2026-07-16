Nevrijeme potopilo Srebrenicu, snažna olujna ćelija u blizini Tuzle

Nevrijeme u Srebrenici i okolnim naseljima danas je donijelo obilnu kišu, grmljavinu, krupniji led i lokalne bujične poplave, dok radarski prikaz pokazuje da se snažna olujna ćelija nalazi i u istočnom dijelu Tuzlanskog kantona.

Jako nevrijeme zahvatilo je područje Srebrenice oko 15:30 sati. Velika količina kiše pala je u kratkom vremenu, zbog čega je došlo do naglog nakupljanja vode i pojave lokalnih bujičnih poplava.

U selima sjeverno od Srebrenice zabilježen je i krupniji led. Za sada nema detaljnijih informacija o eventualnoj šteti na objektima, putevima i poljoprivrednim usjevima.

Olujna ćelija u blizini Tuzle

Radarski prikaz u 15:45 sati pokazao je snažnu olujnu ćeliju istočno i jugoistočno od Tuzle, između grada i područja prema Kalesiji. Crvena i narandžasta polja na prikazu ukazuju na veoma jake padavine, grmljavinu i mogućnost pojave leda, dok se rub padavinske zone nalazio u blizini istočnih prilaza Tuzli.

Na osnovu samo jednog radarskog prikaza nije moguće pouzdano utvrditi pravac i brzinu kretanja nevremena, pa se ne može tvrditi da će olujna ćelija sigurno zahvatiti sam grad. Ipak, stanovnicima Tuzle i okolnih naselja preporučuje se da prate naredna meteorološka upozorenja, jer se vrijeme može brzo promijeniti.

Mogući pljuskovi, led i jak vjetar

Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sparno i nestabilno vrijeme, uz lokalnu kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Najveća vjerovatnoća za snažnije nevrijeme odnosi se na sjevernu, sjeveroistočnu, istočnu i centralnu Bosnu, kao i sjeverne i istočne dijelove Hercegovine.

Na tim područjima moguća je veća količina kiše u kratkom vremenu, pojava leda i prolazno jak vjetar. U ostatku zemlje očekuju se rjeđi pljuskovi i više sunčanih intervala.

U petak, 17. jula, očekuje se vrhunac vrućine, uz temperature koje bi lokalno mogle dostići 39 stepeni. Vruće vrijeme zadržat će se i u subotu, ali uz sve češće lokalne pljuskove, grmljavinu i moguće nepogode.

Od nedjelje, 19. jula, najavljeno je osjetnije osvježenje uz lokalne padavine i pad temperatura, što bi trebalo biti uvod u znatno ugodniju i svježiju narednu sedmicu.