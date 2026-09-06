Od ponedjeljka novi sadržaji u BKC-u Tuzla: Knjige, Amira Medunjanin, balet i flamenco

Program BKC-a Tuzla od ponedjeljka, 7. septembra, donosi niz književnih, muzičkih, baletnih i pozorišnih sadržaja, a tokom mjeseca pred publikom će se smjenjivati domaći, regionalni i međunarodni umjetnici.

Prvi događaj naredne sedmice bit će promocija knjige „Život sa dijagnozom“ autorice Vahide Tursić, koja je zakazana za 7. septembar u 18 sati u Plavoj sali.

Program se nastavlja 10. septembra, kada će u 18 sati biti predstavljena knjiga „Kako odgojiti dijete da ne ispadne poput mojeg“ autorice Amre Imširagić.

Istog dana u 20 sati u BKC-u će nastupiti Amira Medunjanin, jedna od najpoznatijih interpretatorki sevdaha i tradicionalne muzike Balkana. Tuzlanskoj publici predstavit će novi koncertni repertoar, nakon veoma posjećenog nastupa održanog u aprilu prošle godine.

Već narednog dana, 11. septembra, u Velikoj sali će gostovati Ukrajinski klasični balet Kijev sa predstavom „Ledena princeza“. Na sceni će nastupiti 30 profesionalnih balerina i baletana, uz kombinaciju klasičnog baleta, muzike, kostima, scenografije i svjetlosnih efekata.

Program BKC-a Tuzla nastavit će se 18. septembra koncertom Divanhane, koja će publici predstaviti pjesme sa albuma „Radio Sevdah“, uz poznate numere iz dosadašnjeg repertoara.

Dva dana kasnije, 20. septembra, iz Seville u Tuzlu stiže Puerto Flamenco sa muzičko-scenskim performansom „PURO“, koji donosi spoj plesa, vokala, gitare i udaraljki u izvornom flamenco izrazu.

Pozorišni dio programa zakazan je za 21. i 22. septembar, kada će biti izvedena predstava „RODE“, nastala u produkcijskoj saradnji BKC-a i Pozorišta mladih Tuzle. Predstava će tokom dana biti izvođena za organizovane školske posjete, dok je termin za građanstvo oba dana u 19 sati.

Septembarski sadržaji uključuju i konferenciju „IKT u obrazovanju TK – Digitalna pismenost“, koja će biti održana 25. septembra u Velikoj sali.

Program BKC-a Tuzla tako će tokom narednih sedmica obuhvatiti književnost, sevdah, klasični balet, flamenco, pozorište i stručne sadržaje.