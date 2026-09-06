Sutra konačne rang-liste na Univerzitetu u Tuzli, potom počinje upis

RTV SLON
Prijemni ispiti u Tuzli
Ilustracija - Univerzitet u Tuzli

Konačne rang-liste na Univerzitetu u Tuzli za drugi upisni rok bit će objavljene sutra, 7. septembra, nakon čega će kandidati koji ostvare pravo na studiranje moći pristupiti upisu.

Upis primljenih kandidata počinje u utorak, 8. septembra, i trajat će do 11. septembra.

Privremene rang-liste objavljene su 1. septembra, dok će konačne liste biti dostupne na oglasnim pločama fakulteta i Akademije dramskih umjetnosti, kao i na zvaničnoj internet stranici Univerziteta u Tuzli.

Drugi upisni rok organizovan je nakon objave preostalih slobodnih mjesta na fakultetima i Akademiji dramskih umjetnosti. Prijave su trajale od 18. do 28. augusta, dok su prijemni ispiti na fakultetima na kojima su bili predviđeni održani 31. augusta.

Na Akademiji dramskih umjetnosti prijemni ispit održan je u tri faze, od 31. augusta do 2. septembra, a i za ove kandidate konačne rang-liste na Univerzitetu u Tuzli bit će objavljene sutra.

Drugi upisni rok uslijedio je nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona omogućila upis dodatna 273 kandidata na šest fakulteta, koji su ispunili uslove prvog upisnog roka, ali zbog ranije utvrđenih kvota nisu mogli biti primljeni.

Najviše dodatnih mjesta odobreno je Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, 98, Farmaceutskom 60, Pravnom 53, Ekonomskom i Filozofskom fakultetu po 29, dok su Prirodno-matematičkom fakultetu odobrena četiri dodatna mjesta.

Školarina za redovne samofinansirajuće studente koji prvi put upisuju prvu godinu iznosi 100 KM po semestru.

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