Univerzitet u Tuzli objavio privremene rang-liste za drugi upisni rok

Nedžida Sprečaković
Univerzitet u Tuzli objavio privremene rang-liste za drugi upisni rok
Univerzitet u Tuzli objavio privremene rang-liste za drugi upisni rok

Univerzitet u Tuzli objavio je privremene rang-liste kandidata za upis u akademsku 2026/2027. godinu u okviru drugog upisnog roka.

Riječ je o rang-listama za prvi ciklus studija, kao i integrirani prvi i drugi ciklus studija.

Privremene rang-liste objavljene su za sljedeće članice Univerziteta u Tuzli:

Akademiju dramskih umjetnosti
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Ekonomski fakultet
Fakultet elektrotehnike
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
Farmaceutski fakultet
Filozofski fakultet
Mašinski fakultet
Medicinski fakultet
Pravni fakultet
Prirodno-matematički fakultet
Rudarsko-geološko-građevinski fakultet
Tehnološki fakultet

Na Fakultetu elektrotehnike objavljena je rang-lista za Elektrotehniku i računarstvo, dok su na Farmaceutskom fakultetu dostupne liste i za studijski program Kozmetologija, za redovni i vanredni studij.

Za Medicinski fakultet objavljene su informacije za Opći studij medicine i Odsjek zdravstvenih studija, dok su na Pravnom fakultetu rang-liste dostupne za redovni i vanredni studij.

Kandidatima se preporučuje da provjere svoje rezultate i prate naredne informacije Univerziteta i fakulteta u vezi s konačnim rang-listama i procedurom upisa.

Privremene rang-liste mogu se pogledati na zvaničnoj web stranici Univerziteta u Tuzli, dostupne na OVOM LINKU.

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