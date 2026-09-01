Univerzitet u Tuzli objavio privremene rang-liste za drugi upisni rok

Univerzitet u Tuzli objavio je privremene rang-liste kandidata za upis u akademsku 2026/2027. godinu u okviru drugog upisnog roka.
Riječ je o rang-listama za prvi ciklus studija, kao i integrirani prvi i drugi ciklus studija.
Privremene rang-liste objavljene su za sljedeće članice Univerziteta u Tuzli:
Akademiju dramskih umjetnosti
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Ekonomski fakultet
Fakultet elektrotehnike
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
Farmaceutski fakultet
Filozofski fakultet
Mašinski fakultet
Medicinski fakultet
Pravni fakultet
Prirodno-matematički fakultet
Rudarsko-geološko-građevinski fakultet
Tehnološki fakultet
Na Fakultetu elektrotehnike objavljena je rang-lista za Elektrotehniku i računarstvo, dok su na Farmaceutskom fakultetu dostupne liste i za studijski program Kozmetologija, za redovni i vanredni studij.
Za Medicinski fakultet objavljene su informacije za Opći studij medicine i Odsjek zdravstvenih studija, dok su na Pravnom fakultetu rang-liste dostupne za redovni i vanredni studij.
Kandidatima se preporučuje da provjere svoje rezultate i prate naredne informacije Univerziteta i fakulteta u vezi s konačnim rang-listama i procedurom upisa.
Privremene rang-liste mogu se pogledati na zvaničnoj web stranici Univerziteta u Tuzli, dostupne na OVOM LINKU.