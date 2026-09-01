Salihamidžić pred povratkom u Bundesligu? Spominje se za važnu funkciju u Eintrachtu

Nedžida Sprečaković
Salihamidžić pred povratkom u Bundesligu? Spominje se za važnu funkciju u Eintrachtu
Foto: FC Bayern

Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine Hasan Salihamidžić mogao bi se vratiti na veliku scenu njemačkog fudbala, ovoga puta u jednoj od ključnih rukovodećih uloga u Eintracht Frankfurtu.

Njemački Bild navodi Salihamidžića među kandidatima koji bi mogli naslijediti Markusa Kröschea na mjestu sportskog direktora kluba iz Frankfurta, ukoliko aktuelni čelnik sportskog sektora napusti Eintracht.

Krösche ovu funkciju obavlja od 2021. godine i ugovor s Eintrachtom ima do ljeta 2028, ali se u posljednje vrijeme sve češće govori o mogućnosti njegovog odlaska. Za sada, ipak, nema zvanične potvrde da će doći do promjene.

Pored 49-godišnjeg Salihamidžića, među potencijalnim kandidatima spominju se i Marcel Schäfer iz RB Leipziga, nekadašnji Bayernov čovjek za transfere i skauting Marco Neppe, kao i Christoph Spycher.

Salihamidžiću rukovodeće funkcije nisu nepoznanica. Nakon završetka igračke karijere radio je u Bayernu, prvo kao sportski direktor, a kasnije i kao član Uprave zadužen za sportski sektor. U periodu njegovog rada minhenski klub osvojio je veliki broj trofeja, među kojima i Ligu prvaka.

Ukoliko Eintracht u narednom periodu zaista bude tražio novog čovjeka za sportski sektor, ime nekadašnjeg bh. reprezentativca očigledno će biti među onima o kojima se ozbiljno razmišlja.

Za Salihamidžića bi eventualni angažman u Frankfurtu predstavljao veliki povratak na jednu od najvažnijih funkcija u njemačkom klupskom fudbalu.

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