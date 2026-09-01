SIPA u akciji „Han“ uhapsila jednu osobu zbog nedozvoljenog prometa akciznim proizvodima

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u nastavku operativne akcije „Han“ lišili su slobode jednu osobu zbog sumnje na organizovani kriminal i nedozvoljen promet akciznim proizvodima.

Akcija je provedena 31. augusta 2026. godine, a uhapšena osoba sumnjiči se za krivično djelo „Organizovani kriminal“, u vezi sa krivičnim djelima „Neovlašten promet akciznim proizvodima“ i „Nedopušteno skladištenje robe“.

Nakon hapšenja, osumnjičeni je sproveden u prostorije SIPA-e, gdje je nad njim izvršena kriminalistička obrada i ispitivanje u svojstvu osumnjičenog.

Pretresi na području Kaknja

Tokom akcije pretresene su stambene i pomoćne prostorije, kao i pokretne stvari koje koristi osumnjičeni na području Kaknja.

Tom prilikom pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem krivičnom postupku.

Aktivnosti su provedene u saradnji sa službenicima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

Iz SIPA-e navode da je operativna akcija „Han“ rezultat višemjesečnog rada usmjerenog na otkrivanje i dokumentovanje krivičnih djela iz oblasti nedozvoljenog prometa akciznim proizvodima.