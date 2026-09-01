Nova britanska ambasadorica u BiH predala akreditive

Danas je novoimenovana ambasadorica Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini, Nj. E. Dawn McKen (Don Meken), predala akreditive predsjedavajućem Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denisu Bećiroviću.

Tokom susreta s predsjedavajućim Predsjedništva, ambasadorica McKen istakla je da joj predstavlja veliku čast preuzeti dužnost ambasadorice Njegovog veličanstva u Bosni i Hercegovini te nastaviti jačati dugogodišnje partnerstvo između Ujedinjenog Kraljevstva i Bosne i Hercegovine.

“Britanska vlada je dugoročni prijatelj Bosne i Hercegovine i svih njenih građana. Ovaj odnos počiva na međusobnom poštovanju, praktičnoj podršci i konstruktivnim savjetima. Radujem se nastavku izgradnje dugogodišnjih i bliskih veza između naših zemalja, na snažnim temeljima koje su postavili moji prethodnici. Naša zajednička posvećenost tom prijateljstvu i zajedničkom radu utoliko je važnija u vremenu zajedničkih globalnih izazova i prijetnji.”

Ambasadorica McKen potvrdila je opredijeljenost Ujedinjenog Kraljevstva pružanju podrške suverenitetu, stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine, kao i njenom euroatlantskom putu.

“Obavezujem se da ću raditi zajedno s Vama, s ostalim članovima Predsjedništva, kao i sa svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, u podršci suverenitetu, stabilnosti i sigurnosti svih građana ove divne zemlje, te u napredovanju na euroatlantskom putu koji su izabrali.”

Ambasadorica McKen dolazi u Sarajevo po okončanju manadata britanske ambasadorice u Crnoj Gori. Sa više od tri decenije diplomatskog iskustva, obavljala je visoke dužnosti širom Europe i drugih dijelova svijeta, uključujući u Grčkoj, Mađarskoj, Rusiji i Afganistanu, kao i rukovodeće funkcije u oblastima evropskih poslova, sigurnosti i međunarodnih partnerstava.

U svom obraćanju, ambasadorica McKen istakla je značaj saradnje s političkim liderima, zvaničnim institucijama, kompanijama i civilnim društvom kako bi pomogli u izgradnji ekonomske sigurnosti, jačanju trgovine, investicija i partnerstva između naših zemalja, te stvaranju temelja za zajedničku sigurnost, stabilnost i prosperitet.

“Uvjerena sam da je pred Bosnom i Hercegovinom svijetla budućnost,” istakla je ambasadorica McKen.