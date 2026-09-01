Prije nego objavite fotografiju na internetu, provjerite ove detalje

Objavljivanje fotografija na društvenim mrežama dio je svakodnevice, ali detalji koji na prvi pogled djeluju potpuno bezazleno mogu otkriti mnogo više nego što mislimo.

Razvojem alata umjetne inteligencije postalo je znatno lakše utvrditi gdje je određena fotografija nastala. Za otkrivanje lokacije nisu potrebne samo poznate građevine ili turističke znamenitosti – dovoljno mogu biti saobraćajni znakovi, natpisi na prodavnicama, izgled ulice, vozila, vegetacija ili drugi detalji iz pozadine.

GPS podaci više nisu jedini problem

Ranije je jedan od glavnih savjeta bio uklanjanje podataka o lokaciji koji mogu biti sačuvani u metapodacima fotografije.

Međutim, danas ni to nije potpuna zaštita.

Savremeni AI alati mogu analizirati ono što se vidi na fotografiji i na osnovu niza detalja pokušati odrediti mjesto na kojem je snimljena. Što je lokacija poznatija i što fotografija sadrži više prepoznatljivih detalja, to je takvu procjenu lakše napraviti.

To može predstavljati problem ukoliko fotografije otkrivaju gdje živite, radite ili trenutno boravite.

Šta ukloniti ili sakriti prije objave?

Prije nego fotografiju javno podijelite, dobro pogledajte šta se nalazi u pozadini.

Posebnu pažnju treba obratiti na nazive ulica i objekata, kućne brojeve, registarske oznake, dokumente, račune, ulaz u kuću ili zgradu, prepoznatljive poslovne objekte i druge detalje koji mogu pomoći u određivanju lokacije.

Takve dijelove fotografije moguće je izrezati, zamutiti ili pikselizirati.

Ako ste na odmoru, dodatni oprez nije naodmet ni prilikom objavljivanja fotografija u realnom vremenu, posebno ako se iz njih može zaključiti da trenutno niste kod kuće.

Provjerite ko može vidjeti vaše fotografije

Jedna od jednostavnijih mjera zaštite jeste ograničiti publiku kojoj su fotografije dostupne.

Na društvenim mrežama provjerite jesu li vaše objave javne ili ih mogu vidjeti samo prijatelji i osobe koje ste odobrili. Privatni profil također može značajno smanjiti broj nepoznatih osoba koje imaju pristup vašim fotografijama.

Ipak, treba imati na umu da fotografiju koju pošaljete drugoj osobi ona može ponovo podijeliti ili javno objaviti.

Nekoliko sekundi provjere može napraviti veliku razliku

Ako fotografiju morate objaviti javno, stručnjaci savjetuju korištenje užeg kadra i što neutralnije pozadine.

U vrijeme kada umjetna inteligencija može analizirati veliki broj vizuelnih detalja, prije svake objave vrijedi zastati nekoliko sekundi i provjeriti otkriva li fotografija više informacija nego što ste namjeravali podijeliti.

Malo opreza može značajno doprinijeti zaštiti privatnosti na internetu.