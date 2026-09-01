Skoro 300 slobodnih dana: Bingo omogućio zaposlenicima da budu uz svoje prvačiće

Prvi školski dan jedan je od onih trenutaka koji i djeca i roditelji pamte cijeli život. Zato je Bingo i ove godine omogućio slobodan dan za skoro 300 svojih zaposlenika čija djeca prvi put sjedaju u školske klupe.

Ova pogodnost već je dio prakse Bingo Group, najvećeg poslodavca u Bosni i Hercegovini, koji roditeljima prvačića omogućava da prvi školski dan provedu tamo gdje su najpotrebniji, uz svoju djecu.

„Prvi dan škole događa se samo jednom. Razumijemo koliko je važno da naši zaposlenici budu prisutni u posebnim trenucima svojih porodica, a slobodni dani koje smo obezbijedili za roditelje prvačića samo su jedan od načina na koji to pokazujemo u praksi “, poručili su iz Binga.

Bingo je naše mjesto za ljepši početak školske avanture, ne samo za svoje zaposlenike nego i za roditelje širom Bosne i Hercegovine. Bogatom ponudom pribora i opreme po pristupačnim cijenama, Bingo nastoji olakšati pripreme za novu školsku godinu.

Bingo svim prvačićima, njihovim roditeljima, kao i svim učenicima i nastavnicima želi sretan i uspješan početak nove školske godine.