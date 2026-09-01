Skoro 300 slobodnih dana: Bingo omogućio zaposlenicima da budu uz svoje prvačiće

Arnela Šiljković - Bojić

Prvi školski dan jedan je od onih trenutaka koji i djeca i roditelji pamte cijeli život. Zato je Bingo i ove godine omogućio slobodan dan za skoro 300 svojih zaposlenika čija djeca prvi put sjedaju u školske klupe.

Ova pogodnost već je dio prakse Bingo Group, najvećeg poslodavca u Bosni i Hercegovini, koji roditeljima prvačića omogućava da prvi školski dan provedu tamo gdje su najpotrebniji, uz svoju djecu.

„Prvi dan škole događa se samo jednom. Razumijemo koliko je važno da naši zaposlenici budu prisutni u posebnim trenucima svojih porodica, a slobodni dani koje smo obezbijedili za roditelje prvačića samo su jedan od načina na koji to pokazujemo u praksi “, poručili su iz Binga.

Bingo je naše mjesto za ljepši početak školske avanture, ne samo za svoje zaposlenike nego i za roditelje širom Bosne i Hercegovine. Bogatom ponudom pribora i opreme po pristupačnim cijenama, Bingo nastoji olakšati pripreme za novu školsku godinu.

Bingo svim prvačićima, njihovim roditeljima, kao i svim učenicima i nastavnicima želi sretan i uspješan početak nove školske godine.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Večeras završava program Bingo ljetnog kina u Tuzli

Vijesti

Bingo otvorio Festivalsku baštu građanima, Petar Grašo priredio večer za pamćenje

Magazin

Otvorena četvrta sezona Bingo Ljetnog kina Tuzla

Vijesti

Otvorena modna ”Trend zona” u hipermarketu Bingo City Centra Sarajevo

Tuzla i TK

SFF večeras i u Tuzli: „Očevina“ otvara program Bingo ljetnog kina

Magazin

Naše mjesto za naše ljude: Bingo Group svojim uposlenicima posvećuje posebno...

Tuzla i TK

Kampanja „Koliko vrijedi tvoj život?“ upozorava na najčešće uzroke saobraćajnih nesreća u TK

BiH

Stanje na cestama: Usporeno se vozi na više pravaca, evo gdje su radovi

BiH

Danas sunčano i toplo, poslijepodne mogući lokalni pljuskovi

Tuzla i TK

Tuzla servis: Dijelovi grada bez vode, sanacija kvara u toku dana

Tuzla i TK

Uprava policije MUP-a TK uputila vozačima važnu obavijest

Učitati više