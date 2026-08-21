Večeras završava program Bingo ljetnog kina u Tuzli

Adin Jusufović
Bingo ljetno kino u Tuzli, Trg Slobode Tuzla, Dosije 137
Foto: Bingo ljetno kino u Tuzli

Program Bingo ljetnog kina u Tuzli završava večeras projekcijom filma „Paralelne priče / Parallel Tales“ reditelja Asghara Farhadija na Trgu slobode.

Novo ostvarenje dvostrukog oskarovca prati književnicu Sylvie koja inspiraciju za novi roman pronalazi posmatrajući živote svojih komšija. Film kroz njenu priču otvara pitanja privatnosti, skrivenih detalja svakodnevice i složenosti međuljudskih odnosa.

Projekcija filma „Paralelne priče“ počinje u 20:30 sati u Bingo ljetnom kinu na Trgu slobode, a cijena ulaznice iznosi 10 KM.

Ranije tokom dana, u okviru TeenArena programa, publika će u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona moći pogledati film „Skejtanje nije za cure / Skateboarding Is Not for Girls“.

Riječ je o priči o odrastanju, slobodi i suprotstavljanju društvenim očekivanjima, a projekcija počinje u 16 sati. Ulaznica za projekciju u BKC-u košta četiri KM.

Ulaznice se mogu kupiti u Turističko-informativnom centru Tuzla na Sonom trgu, koji danas radi od 16 do 20:30 sati.

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