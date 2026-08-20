Bingo otvorio Festivalsku baštu građanima, Petar Grašo priredio večer za pamćenje

Festivalska bašta Sarajevo Film Festivala sinoć je postala Naše mjesto, prostor koji spaja, slavi zajedništvo i otvara vrata jedinstvenom festivalskom sadržaju. Bingo Group, Ekskluzivni sponzor Sarajevo Film Festivala, i ove je godine svoju festivalsku večer podijelio sa poslovnim partnerima, prijateljima i građanima.

Pretvaranjem prostora koji je tradicionalno rezervisan za zatvorene prijeme u mjesto otvoreno za građane, najveća poslovna grupacija u BiH napravila je korak više u približavanju festivalske atmosfere što većem broju ljudi.

Za nezaboravnu noć pobrinuo se Petar Grašo koji je priredio večer za pamćenje, protkanu prepoznatljivim melosom, emocijama i dobrim raspoloženjem.

1 od 8

Sinoćnji Bingo Group cocktail party u Festivalskoj bašti pored muzike Petra Graše pamtit će se i po ljudima koji su je zajedno učinili posebnom, gostima, partnerima i građanima koji su Sarajevo ponovo mogli doživjeli kao mjesto susreta, emocije i zajedništva.