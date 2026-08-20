Bingo otvorio Festivalsku baštu građanima, Petar Grašo priredio večer za pamćenje

Ali Huremović
Bingo otvorio Festivalsku baštu građanima, Petar Grašo priredio večer za pamćenje

Festivalska bašta Sarajevo Film Festivala sinoć je postala Naše mjesto, prostor koji spaja, slavi zajedništvo i otvara vrata jedinstvenom festivalskom sadržaju. Bingo Group, Ekskluzivni sponzor Sarajevo Film Festivala, i ove je godine svoju festivalsku večer podijelio sa poslovnim partnerima, prijateljima i građanima.

Pretvaranjem prostora koji je tradicionalno rezervisan za zatvorene prijeme u mjesto otvoreno za građane, najveća poslovna grupacija u BiH napravila je korak više u približavanju festivalske atmosfere što većem broju ljudi.

Za nezaboravnu noć pobrinuo se Petar Grašo koji je priredio večer za pamćenje, protkanu prepoznatljivim melosom, emocijama i dobrim raspoloženjem.

Sinoćnji Bingo Group cocktail party u Festivalskoj bašti pored muzike Petra Graše pamtit će se i po ljudima koji su je zajedno učinili posebnom, gostima, partnerima i građanima koji su Sarajevo ponovo mogli doživjeli kao mjesto susreta, emocije i zajedništva.

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