IZBORI 2026 – VIJESTI Iz minute u minutu

IZBORI 2026, čitajte vijesti iz minute u minutu:

20:18

Prema podacima CIK-a na osnovu 80% prebrojanih glasova za Bošnjačkog člana predsjedništva Denis Bećirović ima 164.369 glasova, Bakir Izetbegović 148.036 glasova, Semir Efendić 110.530, a Fahrudin Radončić 9.320.

20:11

Izlaznost ove godine 10 posto manja nego na prethodnim izborima.

19:59

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik naveo je da je odlično raspoloženje u SNSD-u i da ovo liči na pobjedu Save Minića za predsjednika Republike Srpske.

19:47

Prvi podaci iz aplikacije SDA za praćenje rezultata Opštih izbora pokazuju da je Bakir Izetbegović trenutno u prednosti u trci za bošnjačkog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

19:43

Portparol SNSD-a Ratko Kovačević rekao je večeras da rezultati kojima raspolaže ova stranka pokazuju da je SNSD u prednosti.

Kovačević je kritikovao Centralnu izbornu komisiju BiH, tvrdeći da je CIK bio nesposoban da sprovede izbore.

19:39

HDZ BIH očekuje odličan izborni rezultat i Darijanu Filipović, buduću članicu Predsjedništva BiH.

19:23

Predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba izjavio je da u 19 sati nisu zatvorena sva biračka mjesta jer je bilo kašnjenja na pojedinim mjestima.

Prema njegovim riječima odlučeno je da pojedina biračka mjesta rade najdalje do 22 sata.

19:19

Prema podacima Centralne izborne komisije BiH, do 18 sati glasalo je 1.251.668 birača, odnosno 36,72 posto od ukupno 3.408.517 registrovanih birača.

19:04

U 20 sati Centralna izborna komisija trebala bi objaviti prve preliminarne podatke

19:00

Biračka mjesta zatvorena su u 19 sati uz produžetke za biračka mjesta koja su kasnila sa otvaranjem, a pravo glasa prema centralnom biračkom spisku ima 3.408.517 birača.

18:57

Do 17 sati na Općim izborima u Bosni i Hercegovini glasalo je 32,20 posto upisanih birača, odnosno 1.097.589 građana od ukupno 3.408.517 birača.

Na području TK do 17 sati glasalo je ukupno 130.984 birača od 432.538 upisanih, što predstavlja izlaznost od približno 30,28 posto.

Najveća izlaznost zabilježena je u Banovićima, dok je najmanji procenat birača izašao u Teočaku.

U Banovićima je do 17 sati glasalo 9.675 od 20.649 birača, odnosno 46,85 posto.

U Doboj Istoku glasalo je 3.438 birača, odnosno 34,33 posto, dok je u Gračanici pravo glasa iskoristilo 13.617 birača ili 32,28 posto.

U Gradačcu je do 17 sati glasalo 11.755 birača, što predstavlja izlaznost od 32,02 posto.

U Živinicama je glasalo 18.010 birača, odnosno 31,66 posto.

U Kladnju izlaznost je iznosila 31,40 posto, uz 3.529 birača koji su izašli na birališta.

U Čeliću je glasalo 3.111 birača ili 30,37 posto.

Lukavac je do 17 sati imao izlaznost od 28,83 posto, odnosno glasao je 11.931 birač.

U Tuzli je od ukupno 111.738 birača glasalo 31.658, što predstavlja 28,33 posto.

U Sapni je glasalo 2.773 birača ili 27,57 posto.

U Kalesiji 9.257 birača ili 26,82 posto, dok je u Srebreniku glasalo 10.479 birača, odnosno 26,13 posto.

Do 17 sati u Teočaku je glasao 1.751 birač od ukupno 6.808 upisanih, odnosno 25,72 posto.