Novi saziv Parlamenta BiH ulazi u fazu konstituisanja nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 3. novembra potvrdila rezultate Općih izbora. Pred novoizabranim zastupnicima sada su procedure prihvatanja mandata i izbor rukovodstva, a prvu sjednicu mogao bi privremeno voditi aktuelni potpredsjednik Federacije BiH Refik Lendo.

Prema Poslovniku Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, konstituirajuću sjednicu saziva Kolegij iz prethodnog mandata. Do izbora novog predsjedavajućeg sjednicom rukovodi najstariji izabrani zastupnik, odnosno najstariji prisutni zastupnik.

Sadašnji Kolegij čine predsjedavajući Darko Babalj te njegovi zamjenici Denis Zvizdić i Marinko Čavara. Sva trojica osvojila su mandate i na ovogodišnjim izborima.

Novi saziv Parlamenta BiH zavisi i od odluka o mandatima

Refik Lendo, koji je rođen 26. januara 1956. godine, prema dostupnim podacima najstariji je među novoizabranim zastupnicima. Ipak, njegovo predsjedavanje prvom sjednicom nije izvjesno jer trenutno obavlja funkciju potpredsjednika FBiH.

Izborni zakon omogućava zvaničnicima koji obavljaju izvršne funkcije da svoje osvojene mandate stave u mirovanje i nastave raditi na dosadašnjim pozicijama do imenovanja nasljednika.

Ukoliko Lendo iskoristi tu mogućnost, njegovo mjesto u Predstavničkom domu mogao bi preuzeti Spahija Kozlić iz SDA. U tom slučaju privremeno predsjedavanje konstituirajućom sjednicom moglo bi pripasti Obrenu Petroviću iz SNSD-a, koji je rođen 11. maja 1957. godine.

Među najstarijim novoizabranim zastupnicima je i Jasmin Imamović iz SDP-a, rođen 8. oktobra 1957. godine.

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Rokovi za izabrane zvaničnike ističu naredne sedmice

Centralna izborna komisija BiH odredila je da izabrani zvaničnici koji namjeravaju nastaviti obavljati izvršne funkcije moraju najkasnije do 10. novembra u 16 sati dostaviti izjavu o prihvatanju mandata i zahtjev za njegovo stavljanje u mirovanje.

Ova mogućnost odnosi se, između ostalih, na Borjanu Krišto, Elmedina Konakovića, Zukana Heleza, Srđana Amidžića i Refika Lendu.

Poseban rok važi za delegate Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH koji su osvojili mandate u Predstavničkom domu. Oni se najkasnije danas do 16 sati moraju izjasniti koji mandat žele zadržati.

Novi saziv Parlamenta BiH, odnosno njegov Predstavnički dom, imat će 42 zastupnika iz 16 političkih stranaka i koalicija. Najviše mandata osvojila je SDA, devet, zatim SNSD šest, SDP pet i HDZ BiH četiri.

Konstituisanje Predstavničkog doma bit će završeno izborom predsjedavajućeg i njegova dva zamjenika, čime će biti uspostavljeno novo rukovodstvo ovog zakonodavnog tijela.