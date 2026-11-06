Prijem 55 radnika na 18 različitih radnih mjesta planiran je u Kantonalnom javnom preduzeću ZOI ‘84 Olimpijski centar Sarajevo, koje je objavilo novi javni oglas za zapošljavanje. Radnici se traže za poslove u Ski centru Bjelašnica i Igman, Olimpijskom kompleksu Zetra i stručnim službama preduzeća.

Oglas je objavljen 5. novembra, a zapošljavanje je predviđeno na određeno i neodređeno vrijeme, uz probni rad. Kandidatima su ponuđene različite pozicije, od stručnih i administrativnih poslova do rada na žičarama, održavanju skijališta i parking sistema.

Služba za Zapošljavanje Kantona Sarajevo

Prijem 55 radnika na 18 različitih pozicija

Najveći broj novih zaposlenika potreban je za rad u Ski centru Bjelašnica i Igman, posebno na poslovima koji su povezani s funkcionisanjem skijališta.

Preduzeće traži 14 operatera parking sistema, 11 operatera na žičarama, šest pomoćnih radnika na kasama, pet redara na ski stazama, četiri vozača specijalnih mašina i uređivača ski staza te dva radnika na sistemu vještačkog osnježenja.

Po jedan izvršilac potreban je za pozicije savjetnika za prodaju i kasira, vozača autobusa i specijalnih mašina, operatera za zabavno-rekreativne sadržaje, električara, saradnika za društvene mreže i saradnika za info centar.

U Olimpijskom kompleksu Zetra predviđeno je zapošljavanje jednog električara održavanja, jednog radnika za hortikulturu, odvoz otpada i održavanje puteva te dva čuvara i zaštitara.

Oglas obuhvata i radna mjesta internog revizora, stručnog saradnika za zaštitu ličnih podataka i referenta za prijem i evidenciju faktura, za koja je planiran po jedan izvršilac.

Osnovne plate od 1.027 do 1.470 KM

Prema objavljenom oglasu, osnovne plaće za ponuđena radna mjesta kreću se od 1.027 do 1.470,19 KM, zavisno od pozicije i složenosti poslova.

Za radna mjesta internog revizora i stručnog saradnika za zaštitu ličnih podataka navedena je osnovna plaća od 1.470,19 KM. Operaterima na žičarama i redarima na ski stazama predviđena je osnovna plaća od 1.050,13 KM, dok je za operatere parking sistema navedeno 1.027 KM.

Radno vrijeme za oglašene pozicije iznosi 40 sati sedmično.

Uslovi se razlikuju u zavisnosti od radnog mjesta, a obuhvataju odgovarajući stepen stručne spreme, određene certifikate, vozačke dozvole ili prethodno radno iskustvo. Za više pozicija, uključujući operatere žičara, parking sistema i redare na ski stazama, prethodno radno iskustvo nije obavezno.

Služba za Zapošljavanje Kantona Sarajevo

Kako se prijaviti i do kada traje konkurs?

Za prijem 55 radnika kandidati moraju ispunjavati opće uslove, odnosno imati državljanstvo Bosne i Hercegovine, biti stariji od 18 godina i posjedovati opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Uz prijavu je potrebno dostaviti popunjen i potpisan obrazac, kraću biografiju, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o odgovarajućem obrazovanju. Dodatna dokumentacija zavisi od radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje.

Prijave se dostavljaju lično ili poštom, u zatvorenoj koverti, na adresu KJP ZOI ‘84 Olimpijski centar Sarajevo, Alipašina bb, ulaz E, 71000 Sarajevo, uz naznaku „NE OTVARAJ, PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ i puni naziv radnog mjesta.

Rok za prijave je deset dana od objavljivanja oglasa 5. novembra, a Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo kao datum završetka navodi 15. novembar 2026. godine.

Obrazac prijave i izjavu o saglasnosti za korištenje ličnih podataka kandidati mogu preuzeti na službenoj stranici preduzeća, www.zoi84.ba.