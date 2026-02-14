Bh. skijaš Marko Šljivić danas nastupa na Olimpijskim igrama, evo gdje možete gledati

RTV SLON
Foto: Screenshot BHRT

Bosanskohercegovački skijaš Marko Šljivić danas nastupa na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini d'Ampezzo, gdje od 10 sati vozi trku veleslaloma. Riječ je o njegovom nastupu na najvećem sportskom takmičenju, uz očekivanja dobrog rezultata.

Direktan prijenos veleslalomske utrke u kojoj nastupa Šljivić omogućen je u programima BHRT-a i HBO Max.

Bosna i Hercegovina je do sada imala više nastupa u alpskom i nordijskom skijanju. Elvedina Muzaferija ostvarila je 21. mjesto u spustu i 16. mjesto u superveleslalomu. Strahinja Erić je u sprintu u skijaškom trčanju zauzeo 67. poziciju, dok je u utrci na 10 kilometara slobodnim stilom završio na 64. mjestu. Teodora Delipara nije završila trku skijaškog trčanja na 10 kilometara.

Prema rasporedu preostalih nastupa bh. olimpijaca, Elvedinu Muzaferiju očekuje veleslalom 15. februara. Marko Šljivić će nastupiti i u slalomu 16. februara. Esma Alić će voziti veleslalom 15. februara i slalom 18. februara.

pročitajte i ovo

Sport

Muzaferija završila nastup u spustu u Cortini

Istaknuto

Zimske olimpijske igre otvorene u Milanu i Cortini, BiH tim na...

Sport

Počinju Zimske olimpijske igre Milano–Cortina 2026, zastavu BiH nosi Elvedina Muzaferija

Istaknuto

Zimske olimpijske igre Milano 2026: Sve što treba znati o sportskom...

Vijesti

Zimske olimpijske igre u Italiji počinju za mjesec dana

Istaknuto

Danas Dan žalosti u KS zbog tramvajske nesreće

Istaknuto

Evo kakvo nas vrijeme danas očekuje

Istaknuto

Općinsko vijeće Banovići usvojilo set razvojnih odluka i potvrdilo 256 projekata

Istaknuto

Gazi Turali-begova plaketa posthumno dodijeljena ef. Lugaviću

Istaknuto

Stanje na putevima: Upozorenje na odrone i radove

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]