Bh. skijaš Marko Šljivić danas nastupa na Olimpijskim igrama, evo gdje možete gledati

Bosanskohercegovački skijaš Marko Šljivić danas nastupa na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini d'Ampezzo, gdje od 10 sati vozi trku veleslaloma. Riječ je o njegovom nastupu na najvećem sportskom takmičenju, uz očekivanja dobrog rezultata.

Direktan prijenos veleslalomske utrke u kojoj nastupa Šljivić omogućen je u programima BHRT-a i HBO Max.

Bosna i Hercegovina je do sada imala više nastupa u alpskom i nordijskom skijanju. Elvedina Muzaferija ostvarila je 21. mjesto u spustu i 16. mjesto u superveleslalomu. Strahinja Erić je u sprintu u skijaškom trčanju zauzeo 67. poziciju, dok je u utrci na 10 kilometara slobodnim stilom završio na 64. mjestu. Teodora Delipara nije završila trku skijaškog trčanja na 10 kilometara.

Prema rasporedu preostalih nastupa bh. olimpijaca, Elvedinu Muzaferiju očekuje veleslalom 15. februara. Marko Šljivić će nastupiti i u slalomu 16. februara. Esma Alić će voziti veleslalom 15. februara i slalom 18. februara.