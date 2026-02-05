Zimske olimpijske igre Milano 2026 održavaju se od 6. do 22. februara 2026. godine i predstavljaju centralni događaj zimskog sportskog kalendara. Italija je domaćin kroz zajednički model Milana i Cortine d’Ampezzo, uz više planinskih borilišta, što je standardan model organizacije zimskih olimpijskih takmičenja.

Ceremonija otvaranja planirana je za 6. februar u Milanu, dok je zatvaranje predviđeno za 22. februar. Takmičenja će trajati 16 dana, uz mogućnost da dio kvalifikacionih nastupa bude održan neposredno prije zvaničnog početka.

Borilišta će biti raspoređena na više lokacija. Dvoranski i ledeni sportovi najvećim dijelom će se održavati u Milanu, dok su planinske discipline smještene u području Cortine d’Ampezzo i Dolomita.

Time se koristi postojeća infrastruktura poznatih zimskih centara, umjesto izgradnje potpuno novih kompleksa. Organizatori su ranije naglasili da je jedan od prioriteta održivost i dugoročna upotreba objekata i nakon završetka Igara.

Zimske olimpijske igre Milano 2026 – termini i trajanje

Otvaranje i zatvaranje Igara nose protokolarni značaj, dok je najveći sportski fokus na završnicama disciplina koje su koncentrisane u drugoj polovini programa.

Zimske olimpijske igre Milano 2026 – sportovi i discipline

Zimske olimpijske igre Milano 2026 uključuju sedam sportova razrađenih kroz 15 disciplina i približno 116 medaljskih događaja. Program obuhvata alpsko i nordijsko skijanje, biatlon, klizačke sportove, hokej na ledu, karling, te bob, sankanje i skeleton.

Zastupljene su pojedinačne i timske konkurencije, kao i mješovite discipline u kojima zajedno nastupaju takmičarke i takmičari. Takav format posljednjih godina postaje sve prisutniji u olimpijskom programu jer donosi dinamičnija nadmetanja i drugačiji bodovni sistem.

Zimske olimpijske igre Milano 2026 zadržavaju osnovnu strukturu iz prethodnih ciklusa, uz manja prilagođavanja formata pojedinih utrka i turnira.

Zimske olimpijske igre Milano 2026 – broj takmičara

Prema olimpijskim projekcijama, Zimske olimpijske igre Milano 2026 okupit će oko 2.900 sportista i sportistkinja iz više od 90 zemalja. Broj učesnika određuje se kroz kvalifikacione norme i međunarodne rang liste po disciplinama.

Olimpijski sistem kvota postavljen je tako da osigura gotovo izjednačenu zastupljenost muškaraca i žena. Nacionalni savezi prijavljuju takmičare na osnovu ostvarenih rezultata tokom kvalifikacionog perioda, koji traje do neposredno pred početak Igara.

Uz same sportiste, očekuje se dolazak hiljada članova stručnih timova, sudija i pratećeg osoblja, što dodatno povećava obim događaja.

Tina i Milo zaštitni znak ZOI Milano 2026

Zimske olimpijske igre Milano 2026 dobile su i svoja prepoznatljiva zaštitna lica – maskote Tinu i Mila. Riječ je o planinskim hermelinima, brzim i izdržljivim životinjama koje žive u alpskom području gdje će se održavati dio olimpijskih takmičenja. Imena su složena od naziva gradova domaćina, Milano i Cortina, pa i na taj način povezuju dvije glavne tačke Igara.

Posebno zanimljivo je da konačni izgled maskota nije izabran iza zatvorenih vrata, nego kroz školsko glasanje širom Italije, pa su upravo djeca odlučila koji će likovi predstavljati Igre. Tina je osmišljena u svjetlijim bojama i veže se za timski duh i otvorenost, dok je Milo dinamičniji i takmičarski nastrojen. Njih dvoje će se pojavljivati u promotivnim kampanjama, na događajima i na zvaničnim suvenirima, kao vizuelni potpis Igara u Milanu i Cortini.

Zimske olimpijske igre Milano 2026 već sada se izdvajaju po velikom interesu javnosti i sportskih saveza. Prodaja ulaznica i logističke pripreme započele su ranije, a očekuje se snažan turistički i medijski efekat za sjever Italije. Za sportiste to je centralni događaj olimpijskog ciklusa, dok za publiku predstavlja rijetku priliku da na jednom mjestu prati vrhunska takmičenja na snijegu i ledu.

Zimske olimpijske igre Milano 2026 tako donose poznatu strukturu olimpijskog programa, jasno definisane datume, broj sportova i disciplina, te gotovo tri hiljade učesnika koji će se boriti za medalje u februaru 2026. godine.