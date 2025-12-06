Pogledajte cijene u jednoj od najdražih destinacija naših turista, evo šta je razlog

Pogledajte cijene u jednoj od najdražih destinacija naših turista, jer Milano i cijela sjeverna Italija ulaze u period najintenzivnije potražnje za smještajem u posljednjoj deceniji. Zimske olimpijske igre koje se u februaru održavaju u Milanu i Cortini d’Ampezzo već mjesecima utiču na nagli rast cijena hotela i apartmana, a ono što se moglo vidjeti proteklih dana na Booking platformi najbolje pokazuje razmjere tog skoka.

Ogromna potražnja

Potražnja je izuzetno visoka i to dovodi do situacije da smještaji koji su inače u rangu 150 do 250 eura po noći sada prelaze iznose od nekoliko hiljada konvertibilnih maraka za samo jedno noćenje. Na tržištu se već analiziraju podaci koji pokazuju da Milano postaje jedan od najskupljih gradova Evrope u periodu oko olimpijade, dok lokalni turizam ostvaruje historijsku zaradu. Turistički portali u Italiji navode da se u određenim zonama cijene smještaja povećavaju i do pet puta, a pojedini luksuzni hoteli su za februar skoro potpuno rasprodani.

U ponudi se mogu vidjeti apartmani od oko 90 ili 120 kvadrata koji koštaju više od tri ili četiri hiljade maraka po noći, dok luksuzni hoteli prelaze iznose koji su za većinu putnika iz regije teško razumljivi. U isto vrijeme, mnogi objekti koji su inače dostupni po umjerenim cijenama sada imaju postavljene specijalne olimpijske tarife. Uz sve to, dodatne takse i naknade još više povećavaju ukupni iznos koji putnici moraju izdvojiti.

Ovaj skok cijena posebno privlači pažnju zato što je Italija već godinama jedna od omiljenih destinacija turista iz Bosne i Hercegovine, a Milano često predstavlja polaznu tačku za city break putovanja, shopping vikende ili poslovne posjete. Kako se olimpijski dani približavaju, prognoze turističkih analitičara pokazuju da će potražnja ostati na vrhuncu sve do završetka igara, što znači da se povratak na uobičajene cijene može očekivati tek nakon februara.

Takve promjene su dovele do toga da mnogi putnici iz regije pažljivo preispituju svoje planove, jer se Pogledajte cijene u jednoj od najdražih destinacija naših turista danas razlikuju od svega na šta smo navikli prethodnih godina.

