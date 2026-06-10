Kerim Alajbegović na pragu velikog transfera? Gasperini dao zeleno svjetlo

Trener Rome Gian Piero Gasperini dao je zeleno svjetlo za transfer bh. fudbalera Kerima Alajbegovića, objavio je italijanski Sky Sport.

Nakon što je Gasperini odobrio mogućnost dolaska 18-godišnjeg Alajbegovića, kontakti sa njegovim predstavnicima su nastavljeni, a interes Rome za mladog bh. reprezentativca ponovo je u fokusu italijanskih medija.

Kerimov otac Semin Alajbegović, koji je i licencirani agent, već je u maju boravio u Rimu zajedno sa Miralemom Pjanićem. Iako je u međuvremenu sa pozicije sportskog direktora Rome smijenjen Frederic Massara, blizak Pjanićev prijatelj, nove informacije iz Italije pokazuju da interes rimskog kluba nije nestao.

Prema navodima Sky Sporta, Roma je spremna značajan dio budžeta za ljetni prelazni rok usmjeriti upravo na transfer Alajbegovića, čija je tržišna vrijednost na Transfermarktu trenutno procijenjena na 22 miliona eura.

Ipak, Roma nije jedini klub koji prati mladog bh. fudbalera. U priču je uključen i Florent Ghisolfi, bivši direktor Rome, koji je danas direktor Sunderlanda i navodno pokušava dovesti Alajbegovića u engleski klub.

Interes za Alajbegovića mogao bi dodatno porasti nakon Svjetskog prvenstva, a već sada se spominje mogući transfer vrijedan oko 35 miliona eura, uz dodatne bonuse.