Nathan Crepaldi da Cruz novi igrač Slobode

Nathan Crepaldi da Cruz novi je član Fudbalskog kluba Sloboda Tuzla i u narednoj sezoni nosit će crveno-crni dres, potvrđeno je iz tuzlanskog kluba.

Dvadesetsedmogodišnji brazilski ofanzivac na Tušanj stiže nakon što je proljetni dio prošle sezone proveo u FK Tuzla City, dok je tokom prvog dijela sezone nastupao za NK Travnik.

U prethodnoj takmičarskoj sezoni postigao je četiri pogotka i upisao četiri asistencije, čime je potvrdio kvalitet u završnici napada.

Nathan Crepaldi da Cruz donosi iskustvo iz Premijer lige BiH

Brazilski fudbaler već ima iskustvo igranja u Bosni i Hercegovini. Tokom dosadašnje karijere nastupao je za FK Sarajevo, OFK Olimpik i Radnik iz Bijeljine, a upoznat je i s kvalitetom domaćeg prvenstva.

Najčešće igra na poziciji lijevog krila, ali može nastupati i na desnoj strani napada te kao ofanzivni vezni igrač. U Slobodi očekuju da će njegova brzina, iskustvo i kreativnost dodatno pojačati napadački dio ekipe.

Dolaskom igrača kakav je Nathan Crepaldi da Cruz, Tuzlaci nastavljaju formiranje tima za novu sezonu i borbu za zacrtane ciljeve.