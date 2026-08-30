Sloboda dva puta vodila u Banovićima, pa ostala bez bodova

RTV SLON

Sloboda je poražena na gostovanju kod Budućnosti u Banovićima rezultatom 4:3 u utakmici trećeg kola Prve lige Federacije BiH.

Tuzlanski tim dva puta je imao prednost, ali je Budućnost uspijevala da se vraća u meč. Za Slobodu je pogodio Mahmud, dok je jedan gol postignut nakon autogola Bašovića.

Domaće je u igri držao Husić sa dva pogotka, a ključni period utakmice dogodio se između 73. i 76. minute.

Sloboda je u tom razmaku primila dva gola i ispustila prednost koju je imala tokom većeg dijela susreta.

Pobjedu Budućnosti donio je Begić pogotkom za konačnih 4:3.

Slobodi je ovo prvi poraz u novoj sezoni, nakon što je u prva dva kola upisala pobjedu i remi.

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