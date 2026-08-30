Brojni vjernici na tradicionalnoj dovi kod Djevojačke pećine u Kladnju

RTV SLON
Foto: FENA

Brojni vjernici okupili su se danas u Brateljevićima kod Kladnja na tradicionalnoj dovi kod Djevojačke pećine.

Ovo tradicionalno okupljanje i ove godine proteklo je u znaku zajedništva, molitve i njegovanja vjerske i kulturne tradicije ovog kraja.

Tokom dove vjernicima se obratio muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović, koji je istakao značaj dovišta kao mjesta zajedničkog ibadeta, dove i okupljanja vjernika.

Kako je poručio, jedno od najvažnijih obilježja dovišta u Bosni i Hercegovini jeste upravo zajednička dova, ali i potvrda pripadnosti džematu i široj zajednici.

Tradicionalna dova kod Djevojačke pećine svake godine okuplja veliki broj vjernika iz Kladnja, Tuzlanskog kantona i drugih dijelova Bosne i Hercegovine.

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