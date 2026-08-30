Najbolji gradovi za noćni život: Bangkok na vrhu svjetske liste

Najbolji gradovi za noćni život u 2026. godini dolaze iz gotovo svih dijelova svijeta, a prvo mjesto na novoj listi magazina Time Out zauzeo je Bangkok.

Istraživanje je obuhvatilo više od 24.000 stanovnika širom svijeta koji su ocjenjivali kvalitet noćnog života u svojim gradovima, cijene, sigurnost, raznovrsnost ponude i ukupno iskustvo večernjih izlazaka.

Na osnovu njihovih odgovora, kao i procjena stručnjaka i urednika magazina Time Out, Bangkok je proglašen najboljim gradom za noćni život u 2026. godini.

Glavni grad Tajlanda posebno se izdvaja po velikom broju rooftop barova, klubova, uličnih barova, noćnoj gastronomskoj ponudi i četvrtima u kojima zabava traje do ranih jutarnjih sati.

Odmah iza Bangkoka našao se Berlin, koji već godinama važi za jednu od evropskih prijestolnica klupske scene, dok je treće mjesto pripalo New Yorku.

Među pet najboljih uvršteni su još Melbourne i São Paulo, dok se u prvih deset nalaze Medellín, Johannesburg, Brighton, Peking i Amsterdam.

Na listi 20 najboljih gradova za noćni život našli su se još Porto, Hong Kong, Atina, Madrid, Hanoi, Seul, Bengaluru, Accra, Singapur i Mexico City.

Rezultati istraživanja pokazuju da se način izlazaka posljednjih godina značajno mijenja. Veliki noćni klubovi više nisu jedini centri zabave, pa sve veću popularnost imaju manji barovi, krovne terase, ulična okupljanja i dijelovi gradova u kojima se tokom jedne večeri može posjetiti više različitih mjesta.

Upravo raznovrsnost ponude, lokalna atmosfera i pristupačnost izdvojili su najbolje gradove za noćni život od ostalih svjetskih metropola.

Bangkok je pritom ostvario značajan napredak u odnosu na prošlu godinu, kada je zauzimao 13. mjesto, što pokazuje koliko se svjetska scena noćnog života brzo mijenja.