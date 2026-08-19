Trening snage nakon 50. godine: Zašto ga biraju najpoznatije dame?

Trening snage nakon 50. godine postaje sve važniji dio rutine mnogih žena, a među poznatim zagovornicama vježbanja s opterećenjem su Jennifer Aniston, Halle Berry i Jennifer Lopez.

Iako se njihove rutine razlikuju po intenzitetu i načinu izvođenja, zajedničko im je nastojanje da očuvaju mišićnu masu, snagu i zdravlje kostiju kako stare.

Jennifer Aniston ranije je govorila da tokom idealne sedmice odradi četiri treninga snage, dok zbog poslovnih obaveza taj broj ponekad smanji na dva ili tri.

Glumica je godinama mijenjala svoj odnos prema vježbanju. Nekada su njeni treninzi uključivali dugačke kardio sesije, nakon kojih bi slijedile vježbe snage, dok danas više pažnje posvećuje tome kako se njeno tijelo osjeća i bira treninge koji kombinuju snagu i pokrete manjeg opterećenja.

Za Aniston je posebno važno očuvanje mišića i kostiju, naročito kod žena koje su ušle u pedesete godine.

Halle Berry vratila se težim utezima

Halle Berry ima dugogodišnje iskustvo s treninzima snage. U mlađim godinama intenzivno je trenirala prvenstveno zbog izgleda, dok se njen pristup kasnije promijenio i fokus prebacio na zdravlje, pokretljivost i održavanje fizičke snage.

Tokom pedesetih jedno vrijeme je teže treninge zamijenila jogom, trčanjem, borilačkim vještinama i vježbama s manjim opterećenjem.

Kasnije se ipak ponovo vratila težim utezima, a govorila je i o tome kako je s vremenom prestala strahovati da će zbog treninga izgledati previše mišićavo.

Očuvanje mišićne mase i zdravlja kostiju postalo joj je važnije od takvih estetskih briga.

Jennifer Lopez bira kraće, ali redovne treninge

Jennifer Lopez također je poznata po redovnom vježbanju, ali umjesto dugih treninga bira rutinu koja traje oko 40 minuta.

Sa svojim trenerom osmislila je program koji može uklopiti u svakodnevni raspored, a posljednjih godina koristi i veća opterećenja.

Lopez smatra da bi trening snage trebalo uvoditi mnogo ranije, već tokom tridesetih godina, kako bi tijelo bilo spremnije za promjene koje dolaze s godinama.

Za nju vježbanje nije povezano samo s izgledom. Više puta je govorila da joj fizička aktivnost pomaže da bolje započne dan, održi energiju i lakše podnese fizičke napore.

Zašto je trening snage važan nakon 50. godine?

S godinama dolazi do postepenog smanjenja mišićne mase i snage, zbog čega trening snage nakon 50. godine može imati značajnu ulogu u očuvanju pokretljivosti i sposobnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti.

Takav trening ne mora podrazumijevati podizanje velikih težina u teretani. Mogu se koristiti lakši utezi, elastične trake, sprave ili vlastita tjelesna težina.

Najvažnije je intenzitet prilagoditi vlastitim mogućnostima i opterećenje povećavati postepeno.

Rutine Jennifer Aniston, Halle Berry i Jennifer Lopez ne moraju biti model koji treba doslovno kopirati, ali pokazuju zašto trening snage nakon 50. godine sve češće postaje dio dugoročnog pristupa zdravlju i fizičkoj spremnosti.

Osobe koje dugo nisu vježbale ili imaju određene zdravstvene poteškoće trebale bi se prije zahtjevnijih treninga posavjetovati s ljekarom, fizioterapeutom ili stručnim trenerom.