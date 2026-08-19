Mlada na vjenčanju podigla mladoženju i prenijela ga preko praga

Mlada na vjenčanju podigla je mladoženju i prenijela ga preko praga, potpuno preokrenuvši jedan od najpoznatijih svadbenih običaja. Snimak ovog trenutka iz Hrvatske ubrzo se proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije.

Umjesto uobičajene scene u kojoj mladoženja nakon vjenčanja nosi mladu preko praga, ovoga puta uloge su bile zamijenjene.

Nakon građanskog vjenčanja mlada je podigla supruga u naručje i prenijela ga preko praga, dok je on držao bidermajer.

Prema informacijama koje su objavili hrvatski mediji, riječ je, po svemu sudeći, o Anabeli Sulić, glumici povezanoj s Požegom i Gradskim kazalištem Požega. Snimak je na društvenim mrežama objavila njena prijateljica i kolegica Ružica Maurus.

„Još samo on da baci bidermajer“

Nesvakidašnji svadbeni trenutak brzo je prikupio veliki broj reakcija. Dok je dio korisnika pohvalio spontanost i humor mladenaca, drugi su smatrali da tradicionalni običaj nije trebalo mijenjati.

Jedan od komentara odnosio se na to da je mladoženji, prema mišljenju autora komentara, situacija djelovala pomalo neugodna pred okupljenim gostima.

Drugi su, međutim, u cijeloj sceni vidjeli znak opuštenog odnosa među supružnicima.

„Ovako izgleda kad se udaš za najboljeg prijatelja. Sretno mladencima“, poručila je jedna korisnica.

Posebno je odjeknula šaljiva reakcija koja se nadovezala na potpuno zamijenjene svadbene uloge.

„Još samo on da baci bidermajer“, glasio je komentar.

Bilo je i onih koji nisu razumjeli negativne reakcije, poručujući da je riječ o privatnom trenutku mladenaca koji su očigledno odlučili tradicionalni običaj prilagoditi sebi.

Snimak podijelio korisnike društvenih mreža

Komentari su se nastavili nizati, od poruka podrške i čestitki do tvrdnji da su tradicionalni svadbeni običaji izgubili svoje značenje.

Dio korisnika stao je u odbranu mladenaca, ocjenjujući da su pokazali spontanost, bliskost i smisao za humor.

Tako je trenutak u kojem je mlada na vjenčanju podigla mladoženju bio dovoljan da pokrene raspravu o tradiciji, odnosima među supružnicima i tome koliko mjesta na svadbama treba ostaviti za humor i lični pečat mladenaca.