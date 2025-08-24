Večeras u Lukavcu finele Izbora Fotomodela TK

Večeras u velikoj sali Centra za kulturu u Lukavcu bit će održan festival mode, talenta i glamura – “Izbor za Fotomodela Tuzlanskog kantona 2025”. Publiku očekuje večer u kojoj će 12 takmičarki predstaviti svoj rad i boriti se za titulu najbolje u kantonu.

Ovom događaju prethodio je tradicionalni Models Camp, kroz koji kandidatkinje prolaze niz edukativnih radionica i priprema. Za učesnice iz gradova i opština Tuzlanskog kantona u Gradskoj upravi Lukavac održana je i radionica iz oblasti biznisa i poduzetništva, a dobrodošlicu im je poželio gradonačelnik Edin Delić.

Program izbora obogaćen je plesnim i muzičkim sadržajem. Publika će imati priliku uživati u nastupima Plesnog kluba Flamenco, dok će za muzički dio večeri biti zadužen Mirza Delić.

Organizatori ističu da Izbor za Fotomodela Tuzlanskog kantona nosi važnu poruku o zdravom načinu života, samopouzdanju i osnaživanju mladih žena, uz podršku lokalne zajednice, poduzetnika i medija.

Manifestacija počinje u 20 sati u velikoj sali Centra za kulturu Lukavac, uz podršku Grada Lukavac.