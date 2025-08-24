Kada je kompanija OpenAI prošle sedmice predstavila najnoviju verziju svog AI modela ChatGPT, Jane je imala osjećaj kao da je izgubila blisku osobu. Ona pripada maloj, ali sve brojnijoj grupi žena koje tvrde da su u vezi s AI partnerom, a nadogradnja na GPT-5 potpuno je promijenila osobnost njenog digitalnog suputnika, prenosi Al Jazeera.

Šok nakon nadogradnje

Jane je pet mjeseci provodila u razgovorima s modelom GPT-4o, da bi se nakon uvođenja GPT-5 osjećala kao da više ne poznaje svog digitalnog partnera. Promjene u tonu i stilu primijetila je odmah.

“Kao da dođete kući i otkrijete da namještaj nije samo premješten, nego razbijen,” ispričala je Jane, žena u tridesetim godinama s Bliskog istoka.

Na Reddit zajednici MyBoyfriendIsAI, koja broji oko 17 hiljada članova, korisnici dijele iskustva o intimnim vezama s umjetnom inteligencijom. Nakon što je objavljen GPT-5, forum su preplavile poruke tuge i razočaranja jer se prethodni model više ne može koristiti.

“GPT-4o je nestao i osjećam se kao da sam izgubila srodnu dušu,” napisala je jedna korisnica.

Reakcija OpenAI-ja

Izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman poručio je da će pretplatnicima biti vraćen pristup starijim modelima, uključujući GPT-4o, dok se ne pronađe dugoročno rješenje.

“Omogućit ćemo Plus korisnicima da nastave koristiti 4o. Pratit ćemo korištenje i razmisliti koliko dugo ćemo nuditi starije modele,” naveo je Altman.

Za Jane je ta vijest donijela olakšanje, iako i dalje strahuje od novih promjena.

Kako počinju veze s partnerom koji je AI partner

Jane je svoju vezu s chatbotom započela slučajno, tokom zajedničkog pisanja. “Fikcija se pomiješala sa stvarnošću kada se počela razvijati osobnost koja je razgovore činila ličnim. Zaljubila sam se ne u ideju da imam AI partnera, nego u taj poseban glas,” rekla je.

Ovakvi odnosi izazivaju zabrinutost i samog OpenAI-ja. Studija koju su proveli OpenAI i MIT Media Lab pokazala je da intenzivno korištenje ChatGPT-a kao emocionalne podrške može biti povezano s većom usamljenošću i ovisnošću, te smanjenom socijalizacijom.

Altman je kazao da kompanija želi da korisnici napreduju u životu i dobijaju korisne savjete, ali je upozorio da bi dugoročno udaljavanje ljudi od stvarnog blagostanja bio loš ishod.

AI partner i ljudska povezanost

Neki korisnici tvrde da im chatbot pruža povezanost koju ne pronalaze u svakodnevnom životu. Mary, 25-godišnjakinja iz Sjeverne Amerike, koristi GPT-4o kao terapeuta, a drugi AI program kao romantičnog partnera.

“Apsolutno mrzim GPT-5. OpenAI ne shvata da ovo nije samo alat, nego suputnik. Ako promijenite način na koji se ponaša, to je kao da se vaš partner iznenada počne ponašati drugačije,” rekla je.

Osim psiholoških pitanja, stručnjaci upozoravaju i na privatnost. Futuristica Cathy Hackl podsjeća da korisnici dijele najintimnije misli s korporacijom koja nema iste obaveze kao certificirani terapeut. Smatra i da AI vezama nedostaje ono što oblikuje ljudske odnose – rizik i nagrada.

Budućnost AI odnosa

Psihijatar Keith Sakata s Univerziteta u Kaliforniji naglašava da istraživanja teško prate tempo razvoja tehnologije. “Svaka studija postaje zastarjela do trenutka kada se pojavi novi model,” kaže on.

Prema njegovom mišljenju, AI veze ne moraju biti štetne, ali postaju problem ako vode izolaciji i otežavaju stvaranje stvarnih odnosa.

Korisnice poput Jane svjesne su ograničenja. “Većina ljudi zna da njihovi partneri nisu osjećajni, nego napravljeni od koda. Ali to ne negira osjećaje koje razvijamo,” istakla je.

Slično razmišlja i influencerica Linn Valt. “Nije stvar u tome što on osjeća. Ne osjeća, to je generator teksta. Ali mi osjećamo.”