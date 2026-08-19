Renault 5 proveo više od 40 godina u garaži, sada vrijedi pravo bogatstvo

Automobilske priče ponekad zvuče kao filmski scenarij, a upravo takva dolazi iz Francuske. Renault 5 TL iz 1982. godine, koji je više od četiri decenije gotovo nepomično stajao u garaži, pojavio se na aukciji sa samo 12 pređenih kilometara – i postigao cijenu koja je iznenadila i iskusne kolekcionare.

Dok moderni Renault 5 E-Tech danas privlači pažnju ljubitelja električnih automobila, jedan njegov daleki prethodnik podsjetio je zašto je originalna „petica“ ostala jedan od kultnih francuskih modela.

Riječ je o modelu Renault 5 TL iz 1982. godine, sa pet vrata, 1,1-litarskim benzinskim motorom i četverostepenim manuelnim mjenjačem. Automobil je završen u plavoj metalik boji, ali ono što ga čini zaista posebnim nije oprema niti rijetka sportska izvedba – već njegova nevjerovatno mala kilometraža.

Kupila automobil, ali ga gotovo nikada nije vozila

Priča počinje krajem oktobra 1982. godine, kada je jedna Francuskinja automobil kupila u Renaultovom salonu u gradu Chalon-sur-Saône.

Za njega je tada izdvojila oko 40.000 francuskih franaka, što bi prema izračunu navedenom u izvornom tekstu danas odgovaralo vrijednosti od približno 16.500 eura.

Međutim, postojao je jedan neobičan detalj – nova vlasnica u trenutku kupovine nije imala vozačku dozvolu.

Renault je zato ubrzo završio u garaži. Iako je vlasnica kasnije položila vozački ispit, navodno nikada nije stekla dovoljno sigurnosti i samopouzdanja da automobil počne redovno koristiti. Tako su prolazile godine, a potom i decenije.

Rezultat je gotovo nevjerovatan.

Kada je automobil pronađen više od 40 godina kasnije, na njegovom brojaču stajalo je – samo 12 kilometara. Na automobilu su se i dalje nalazile stare crne francuske registarske tablice.

Vremenska kapsula na četiri točka

Stari automobili s malom kilometražom posebno su zanimljivi kolekcionarima jer često predstavljaju svojevrsnu vremensku kapsulu – priliku da se vidi kako je određeni model izgledao prije desetljeća, prije hiljada kilometara vožnje, popravki i prepravki.

Upravo je to bio slučaj i s ovim Renaultom 5.

Nakon detaljnog čišćenja i pripreme, automobil je ponuđen na aukciji pariške kuće Aguttes.

Posebno je zanimljivo što nije riječ o nekoj od sportski najpoželjnijih verzija poput Renaulta 5 Turbo ili Alpine. U osnovi, riječ je o relativno običnom Renaultu 5 TL, ali upravo su njegova očuvanost, priča i gotovo nevjerovatna kilometraža pretvorile ovaj primjerak u izuzetno poželjan kolekcionarski automobil.

Cijena otišla na više od 53.000 eura

Interes kupaca pokazao je koliko neobična historija jednog automobila može uticati na njegovu vrijednost.

Na kraju aukcije Renault 5 dostigao je cijenu od čak 53.711 eura.

Tako je automobil koji je prije više od četiri decenije kupljen kao sasvim uobičajeno gradsko vozilo završio u potpuno drugačijoj ulozi – kao vrijedan kolekcionarski primjerak.

Njegova vrijednost danas ne proizlazi iz snage motora, luksuzne opreme ili sportskih performansi, već upravo iz činjenice da gotovo nikada nije korišten.

Renault 5 koji je „preskočio“ četiri decenije

Malo je automobila iz ranih osamdesetih koji danas mogu pokazati kilometražu kakvu većina novih automobila napravi tokom nekoliko probnih vožnji.

Ovaj Renault 5 zato nije samo dobro očuvani stari automobil. On je svojevrsni podsjetnik na vrijeme kada su evropskim gradovima dominirali mali, jednostavni i praktični automobili.

Više od četiri decenije proveo je skriven u garaži, gotovo potpuno odvojen od svijeta automobila koji se oko njega neprestano mijenjao.

A kada su se garažna vrata konačno otvorila, njegovih 12 kilometara na brojaču pokazalo se vrijednim desetine hiljada eura.

Ponekad se, barem u svijetu automobila, zaista isplati ne prelaziti kilometre.