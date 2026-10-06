Nove izborne tehnologije u BiH prošle prvi veliki test

Nove izborne tehnologije u BiH prvi put su na Općim izborima održanim u nedjelju primijenjene na području cijele države, a prvi podaci pokazuju da je biometrijska identifikacija birača bila uspješna u više od 97 posto slučajeva. Iz Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, IDDEEA, navode da njihovi sistemi tokom izbornog dana nisu imali evidentiran prekid u radu.

Na izborima su korišteni uređaji za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, skeneri glasačkih listića i sistem za bržu transmisiju rezultata. Centralna izborna komisija BiH bila je zadužena za uvođenje i primjenu nove tehnologije, dok je IDDEEA osiguravala pristup službenim evidencijama i podacima potrebnim za provjeru identiteta birača.

Nove izborne tehnologije u BiH oslonjene na državne evidencije

Uloga IDDEEA-e bila je posebno važna kod provjere identiteta građana na biračkim mjestima. Agencija je osiguravala dostupnost podataka o identifikacionim dokumentima, web servisa, informacionih sistema i telekomunikacione infrastrukture koju je koristila izborna administracija.

Prema podacima IDDEEA-e, na izborima je glasalo oko 1,4 miliona građana. Njihovi stručni timovi tokom cijelog dana pratili su rad sistema i bili u komunikaciji sa nadležnim institucijama kako bi se eventualne poteškoće mogle što brže otkloniti.

Problemi koji su evidentirani uglavnom nisu bili povezani sa padom centralnog sistema. Odnosili su se na oštećene identifikacione dokumente, određeni broj ličnih karata izdatih tokom septembra, kao i slučajeve u kojima je bilo otežano očitavanje otiska prsta.

Takve poteškoće češće su se pojavljivale kod starijih osoba i birača kod kojih je otisak prsta oštećen ili teže čitljiv. Prema navodima Agencije, nijedna od tih situacija nije dovela do prekida ili nedostupnosti centralnih sistema IDDEEA-e.

Pred izbore i na izborni dan uručeno 666 dokumenata

IDDEEA je neposredno pred izbore i na sam izborni dan omogućila građanima da preuzmu identifikacione dokumente potrebne za ostvarivanje biračkog prava.

Tokom 3. i 4. oktobra evidentirano je ukupno 770 podnesenih i uručenih identifikacionih dokumenata. U subotu su evidentirana 312, a na izborni dan 458 takvih postupaka.

Građanima je u tom periodu uručeno 666 identifikacionih dokumenata, dok su zaprimljena 104 nova zahtjeva. Evidentirano je i dodatnih 60 zahtjeva koji su se odnosili na prebivalište i boravište.

Iz IDDEEA-e navode da je izborni dan bio jedan od najzahtjevnijih testova državne digitalne infrastrukture koju Agencija održava za potrebe institucija Bosne i Hercegovine. Kao ključne pokazatelje izdvajaju više od 97 posto uspješnosti biometrijske identifikacije, oko 1,4 miliona birača koji su glasali i činjenicu da tokom cijelog izbornog dana nije evidentiran prekid njihovih centralnih sistema.

Prva puna primjena pokazala je i koliko nove izborne tehnologije u BiH zavise od tačnih državnih evidencija, sigurne razmjene podataka i stabilne infrastrukture koja mora biti dostupna istovremeno velikom broju biračkih mjesta.