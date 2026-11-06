Biometrijski pasoši BiH u potpunosti su usklađeni s evropskim standardima kada je riječ o sigurnosnim obilježjima i postupcima izdavanja, navedeno je u Izvještaju Evropske komisije za 2026. godinu, objavljenom 4. novembra. U istom dokumentu potvrđeno je da Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) nastavlja izdavati kvalificirane elektronske potpise.

Evropska komisija ocijenila je stanje digitalne infrastrukture u Bosni i Hercegovini, prepoznajući postojeće kapacitete, ali i potrebu za dodatnim zakonodavnim usklađivanjem, boljom povezanošću institucija i razvojem digitalnih javnih usluga.

Biometrijski pasoši BiH ispunjavaju evropske sigurnosne standarde

U dijelu izvještaja koji se odnosi na putne isprave, Evropska komisija navodi da su sigurnosne karakteristike i procedure podnošenja zahtjeva i izdavanja biometrijskih pasoša potpuno usklađene sa standardima Evropske unije.

Istovremeno, upozorava se da Bosna i Hercegovina još nema potpunu kontrolu nad nabavkom i proizvodnjom biometrijskih putnih dokumenata, zbog čega je potrebno dodatno unaprijediti nadzorne mehanizme.

Ovakva ocjena potvrđuje da biometrijski pasoši BiH ispunjavaju evropske sigurnosne zahtjeve, dok se preporuke za daljnje unapređenje odnose na institucionalnu kontrolu postupaka nabavke i proizvodnje. IDDEEA ima ključnu operativnu ulogu u funkcionisanju sistema identifikacionih dokumenata.

IDDEEA nastavlja izdavati kvalificirane elektronske potpise

Evropska komisija posebno se osvrnula na pitanje izdavanja kvalificiranih elektronskih potpisa u Bosni i Hercegovini.

U izvještaju je navedeno da je Agencija za zaštitu ličnih podataka u junu 2026. godine zabranila IDDEEA i Upravi za indirektno oporezivanje BiH obradu ličnih podataka u svrhu izdavanja kvalificiranih elektronskih potpisa.

Međutim, Sud Bosne i Hercegovine u julu je odgodio izvršenje te odluke do konačnog sudskog odlučivanja, čime je IDDEEA omogućeno da nastavi pružati ovu uslugu.

Komisija je ponovila i preporuku da Bosna i Hercegovina uspostavi jedinstveno nadzorno tijelo za elektronsku identifikaciju i usluge povjerenja na nivou cijele države.

U izvještaju se navodi da zasebna nadzorna struktura uspostavljena u Republici Srpskoj nije u skladu s ovom preporukom Evropske unije.

Evropska komisija traži bolju povezanost digitalnih usluga

Jedan od problema na koje upozorava Evropska komisija jeste nedovoljna povezanost digitalnih javnih servisa u Bosni i Hercegovini. Razmjena podataka među institucijama i dalje je ograničena, dok nije ostvaren značajniji napredak u osiguravanju interoperabilnosti elektronskog potpisa na teritoriji cijele države.

Direktor IDDEEA, prof. dr. Almir Badnjević, istakao je da digitalna transformacija podrazumijeva mnogo više od uvođenja novih tehnologija.

„Digitalna transformacija nije samo pitanje novih tehnologija. Ona podrazumijeva pravnu sigurnost, povjerenje građana i sposobnost institucija da međusobno sarađuju. Bosna i Hercegovina već raspolaže važnim dijelovima državne digitalne infrastrukture. Naš zadatak je da tu infrastrukturu dodatno razvijamo, povezujemo s drugim institucijama i usklađujemo s evropskim standardima“, izjavio je Badnjević.

Iz IDDEEA najavljuju nastavak aktivnosti na unapređenju digitalnog identiteta, elektronskog potpisa i sigurnosti identifikacionih dokumenata, kao i povezivanju informacionih sistema nadležnih institucija.

Cilj je omogućiti građanima i privredi jednostavnije korištenje sigurnih digitalnih usluga, uz postepeno usklađivanje državne infrastrukture s evropskim pravilima.