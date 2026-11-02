BiH uključena u evropski razvoj digitalnih novčanika

Bosna i Hercegovina uključena je u dva međunarodna procesa razvoja digitalnih novčanika, kroz evropski konzorcij WE BUILD i Vladin konsultativni komitet ITU OpenWallet Foruma. U ovim inicijativama učestvovat će predstavnici Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) i Ministarstva komunikacija i prometa BiH.

Kako je danas saopćeno iz IDDEEA-e, Agencija je postala partner konzorcija WE BUILD, dok će Bosnu i Hercegovinu u Vladinom konsultativnom komitetu (GCC) ITU OpenWallet Foruma predstavljati direktor IDDEEA-e prof. dr. Almir Badnjević, Ilija Trninić iz iste agencije i Vlatko Drmić iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH.

Razvoj digitalnih novčanika okuplja više od 200 organizacija

Evropski konzorcij WE BUILD okuplja više od 200 organizacija iz 28 zemalja koje zajednički rade na razvoju i primjeni evropskog digitalnog identitetskog i poslovnog novčanika.

Učešćem u ovom projektu IDDEEA će imati priliku razmjenjivati iskustva s evropskim partnerima i doprinositi razvoju digitalnih rješenja namijenjenih građanima i poslovnoj zajednici.

Istovremeno, članstvo predstavnika BiH u Vladinom konsultativnom komitetu ITU OpenWallet Foruma omogućava učešće u međunarodnim razgovorima o sigurnosti digitalnih usluga, njihovoj međusobnoj povezanosti i javnim politikama koje uređuju ovu oblast.

Direktor IDDEEA-e Almir Badnjević istakao je značaj uključivanja Bosne i Hercegovine u ove međunarodne procese.

„Važno je da je Bosna i Hercegovina za stolom na kojem se razgovara o budućnosti digitalnih novčanika. Kroz WE BUILD i ITU OpenWallet Forum IDDEEA može predstaviti iskustvo koje smo stekli u razvoju digitalnog identiteta i elektronskih usluga, ali i doprinijeti rješenjima koja će omogućiti da digitalne usluge budu sigurnije i lakše dostupne građanima i poslovnoj zajednici“, izjavio je Badnjević.

Šta učešće u ovim projektima znači za BiH?

Uključivanje u WE BUILD i ITU OpenWallet Forum omogućava Bosni i Hercegovini da učestvuje u razvoju međunarodnih standarda i rješenja koja bi u budućnosti mogla olakšati korištenje elektronskih usluga.

Digitalni novčanici namijenjeni su sigurnom korištenju digitalnog identiteta i određenih elektronskih dokumenata i potvrda, uz mogućnost povezivanja različitih usluga.

Iz IDDEEA-e navode da je učešće u ovim inicijativama priznanje dosadašnjem radu Agencije na razvoju digitalnog identiteta, ali i prilika da Bosna i Hercegovina doprinese oblikovanju rješenja koja će povezivati digitalne usluge u Evropi i šire.