Za ova tri horoskopska znaka nakon osam godina počinje novo poglavlje

Tri horoskopska znaka nakon osam godina velikih životnih izazova ulaze u period koji bi im, prema astrološkim tumačenjima, mogao donijeti više mira, zadovoljstva i novih prilika. Astrolozi tvrde da se završava jedan od zahtjevnijih ciklusa koji je trajao još od 2018. godine, a promjene bi se posebno mogle osjetiti u međuljudskim odnosima, karijeri i svakodnevnom životu.

Astrologinja Elizabeth Brobeck smatra da Blizanci, Vage i Vodolije ulaze u novo sedmomjesečno poglavlje tokom kojeg bi se pritisak koji su osjećali prethodnih godina mogao postepeno smanjivati.

Prema njenom tumačenju, period koji je započeo krajem septembra 2026. donosi mogućnost da se pripadnici ovih znakova ponovo posvete stvarima koje ih ispunjavaju, obnove odnose s drugim ljudima i pronađu više prostora za ostvarivanje vlastitih želja.

Blizanci: Novo poglavlje donosi prijateljstva i važne kontakte

Za osobe rođene u znaku Blizanaca posljednjih osam godina astrolozi opisuju kao period intenzivnih promjena i izazova. Međutim, prema predviđanjima Elizabeth Brobeck, sada počinje znatno opuštenija životna faza.

U narednim mjesecima Blizanci bi se mogli više posvetiti društvenom životu, prijateljima i aktivnostima koje su ranije zanemarivali zbog obaveza ili ličnih problema.

Posebno se naglašava mogućnost upoznavanja utjecajnih ljudi koji bi im mogli pomoći u ostvarenju dugoročnih ciljeva. Neka poznanstva mogla bi prerasti u značajnu poslovnu saradnju, dok bi druga mogla donijeti podršku na privatnom planu.

Astrolozi ove promjene povezuju s povratkom Hirona u znak Ovna sredinom septembra. U astrologiji se Hiron simbolično povezuje s emocionalnim ranama i procesom njihovog zacjeljivanja, pa se ovaj tranzit tumači kao prilika za popravljanje narušenih odnosa i jačanje prijateljskih veza.

Blizancima se zbog toga savjetuje da ne izbjegavaju druženja, već da prihvate pozive, obnove stara prijateljstva i budu otvoreni za nova poznanstva.

Vaga: Nakon godina pritiska dolazi vrijeme za sretniji život

Vage su drugi horoskopski znak kojem se predviđa značajno životno olakšanje. Prema astrološkom tumačenju, od 2018. godine prolazile su kroz izazovne okolnosti koje su se mogle odraziti na njihove odnose, posao i osjećaj lične stabilnosti.

Brobeck smatra da bi se Vage u narednim mjesecima mogle ponovo približiti osjećaju zadovoljstva koji su imale prije početka ovog ciklusa.

Najveće promjene očekuju se na području međuljudskih odnosa. Veze koje su bile opterećujuće ili nezdrave mogle bi ostati u prošlosti, dok bi postojeći odnosi mogli postati stabilniji i kvalitetniji.

Na poslovnom planu predviđa se više prilika za napredovanje. Vage koje su dugo čekale priznanje za svoj rad mogle bi dobiti mogućnost preuzimanja odgovornijih poslova ili profesionalnog napretka.

Početak sezone Vage, krajem septembra, astrolozi su označili kao važan trenutak za preispitivanje ličnih ciljeva i donošenje odluka o budućnosti.

Prema ovim tumačenjima, pripadnici ovog znaka mogli bi ponovo pronaći motivaciju za ostvarivanje planova od kojih su prethodnih godina odustajali.

Vodolija: Završava se iscrpljujući period, a dolaze nove ideje

I Vodolijama se najavljuje završetak dugotrajnog perioda obilježenog intenzivnim promjenama i osjećajem pritiska.

Prema riječima Elizabeth Brobeck, narednih sedam mjeseci, računajući od kraja septembra, trebalo bi donijeti mirniju svakodnevicu i više prostora za komunikaciju, učenje i aktivnosti koje su ranije bile potisnute u drugi plan.

Za razliku od velikih životnih preokreta, Vodolijama se predviđaju promjene kroz jednostavne svakodnevne stvari. Više razgovora, kraća putovanja, upoznavanje novih ljudi i istraživanje nepoznatih mjesta mogli bi imati važnu ulogu u njihovom raspoloženju.

Astrolozi posebno izdvajaju utjecaj sezone Vage, koja se povezuje sa širenjem vidika, kreativnošću i željom za novim iskustvima.

Vodolijama se preporučuje da izađu iz ustaljene rutine, posjete mjesta na kojima ranije nisu bile i posvete se učenju nečega novog.

Prema ovom astrološkom tumačenju, upravo bi takva iskustva mogla otvoriti prostor za ideje, poznanstva i prilike koje će obilježiti naredni period.

Predviđanja o povoljnijem sedmomjesečnom ciklusu za Blizance, Vage i Vodolije objavljena su na američkom portalu YourTango, na osnovu tumačenja astrologinje Elizabeth Brobeck. Riječ je o astrološkim prognozama koje nemaju naučno potvrđenu prediktivnu vrijednost.