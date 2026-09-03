Septembar donosi finansijski preokret za dva znaka Zodijaka

Jasmina Ibrahimović
Ljubavne promjene i poslovni preokreti: Juni donosi sreću za četiri znaka
Foto: Freepik/ Astrologija i horoskop

Prema astrološkim prognozama, septembar bi mogao biti posebno povoljan za Lavove i Strijelčeve kada je riječ o poslu, zaradi i novim finansijskim prilikama.

Za ova dva znaka otvara se period u kojem bi se mogle pojaviti neočekivane poslovne ponude, dodatni izvori prihoda ili prilike za napredovanje. Ključ će, tvrde astrolozi, biti u brzoj reakciji i spremnosti da se prihvate nove mogućnosti.

Lavovima bi uspjeh mogao doći kroz poslove u kojima mogu pokazati znanje, autoritet i kreativnost. Ovo je period u kojem bi njihova inicijativa i samopouzdanje mogli biti posebno nagrađeni.

Strijelčevima se, s druge strane, savjetuje da obrate pažnju na nova poznanstva, saradnje i projekte koji se mogu pojaviti iznenada. Upravo bi jedna takva prilika mogla donijeti značajniju finansijsku korist.

Astrološke prognoze posebno naglašavaju da Lavovi i Strijelčevi tokom septembra ne bi trebali previše odgađati važne odluke, jer bi povoljne prilike mogle biti kratkotrajne.

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