Horoskop Zmajeva: U timu koji je ispisao historiju najviše je Djevica

Horoskop Zmajeva ne može objasniti pobjedu, taktiku, golove ili odbrane, ali može dati zanimljiv pogled na ekipu Bosne i Hercegovine koja je protiv Katara ispisala jednu od najljepših stranica bh. fudbala.

Naravno, utakmice ne odlučuju zvijezde, nego igrači, selektor, rad, karakter i ono što se pokaže na terenu. Ipak, u danima euforije, kada se o Zmajevima priča na svakom koraku, zanimljivo je pogledati i jedan drugačiji ugao, šta horoskopski znakovi kažu o timu koji je Bosnu i Hercegovinu odveo u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

U postavi koju je BiH imala protiv Katara najviše je bilo Djevica. Stjepan Radeljić, rođen 5. septembra 1997. godine, Arjan Malić, rođen 28. augusta 2005. godine, i Kerim Alajbegović, rođen 21. septembra 2007. godine, pripadaju znaku koji se u horoskopskom jeziku najčešće povezuje s disciplinom, radom, detaljima i taktičkom odgovornošću.

Upravo tu se može napraviti zanimljiva simbolika. Radeljić i Malić dio su zadnje linije, gdje su koncentracija i red ključni, dok je Alajbegović kao najmlađi među njima pokazao zrelost koja je daleko iznad njegovih godina. Njegov pogodak protiv Katara bio je trenutak koji je otvorio put velikoj pobjedi, a u magazinskom smislu mogao bi se opisati kao spoj mladosti i preciznosti.

Horoskop Zmajeva i balans u sredini terena

U timu su bila i dva igrača rođena u znaku Vage. Nikola Katić, rođen 10. oktobra 1996. godine, i Ivan Šunjić, rođen 9. oktobra 1996. godine, simbolično predstavljaju ravnotežu ekipe. Vaga se najčešće veže za balans, smirenost i osjećaj za mjeru, a upravo su takve osobine važne u defanzivi i veznom redu, gdje se utakmica često dobija kroz pravilno postavljanje, čuvanje prostora i donošenje mirnih odluka pod pritiskom.

Nikola Vasilj, rođen 2. decembra 1995. godine, pripada znaku Strijelca. U horoskopskom tumačenju Strijelac se povezuje s hrabrošću, širinom i spremnošću da se ide naprijed. Kada se to prebaci na golmansku poziciju, dobija se zanimljiva slika čuvara mreže koji mora reagovati brzo, donositi odluke u sekundi i biti miran kada svi ostali zadržavaju dah.

Sead Kolašinac, rođen 20. juna 1993. godine, po horoskopu je Blizanac. Taj znak se često povezuje s komunikacijom, prilagodljivošću i sposobnošću da bude prisutan u više faza igre. Kod Kolašinca se to može čitati kroz njegovu energiju, defanzivnu čvrstinu, ali i stalnu uključenost u ritam utakmice.

Ivan Bašić, rođen 30. aprila 2002. godine, jedini je Bik u ovoj postavi. Bik u magazinskom horoskopu obično nosi značenje stabilnosti, upornosti i snage u duelu. U veznom redu takav opis može lijepo stati uz igrača koji treba držati ritam, spuštati loptu i čuvati mir kada protivnik pokušava nametnuti pritisak.

Naprijed su Zmajevi imali zanimljivu kombinaciju Riba i Ovna. Esmir Bajraktarević, rođen 10. marta 2005. godine, i Edin Džeko, rođen 17. marta 1986. godine, pripadaju znaku Riba. U horoskopskom tonu Ribe se često povezuju s intuicijom, osjećajem i potezom koji se ne mora uvijek vidjeti unaprijed. Kod Džeke se to može prepoznati kroz iskustvo i osjećaj za prostor, dok Bajraktarević donosi mladost, kreativnost i nepredvidivost.

Ermedin Demirović, rođen 25. marta 1998. godine, pripada znaku Ovna. Ako se za neki znak može reći da nosi energiju, direktnost i napadački impuls, onda je to Ovan. U fudbalskom jeziku, to se može povezati s presingom, duelom, kretanjem prema golu i stalnom željom da se protivniku ne da mir.

Kao izmjena je u ovom meču priliku dobio i Ermin Mahmić, rođen 14. marta 2005. godine, koji se također uklapa u zanimljivu horoskopsku sliku Zmajeva. Mahmić je po znaku Ribe, baš kao Edin Džeko i Esmir Bajraktarević, pa bi se moglo reći da je ulaskom s klupe BiH dobila još jednu dozu intuicije, osjećaja za prostor i kreativnosti u igri, a to se pokazalo istinitim i na terenu, jer je Mahmić zatresao mrežu Katara pred sami kraj utakmice.

Zanimljivo je da ova postava, gledano kroz horoskop, ima dosta zemljanih znakova, Djevica i Bik, što se može simbolično povezati s radom, disciplinom i stabilnošću. Uz njih dolaze dvije Vage kao slika balansa, dvije Ribe kao prostor za intuiciju i kreativnost, te Ovan kao energija u napadu.

Ipak, najvažniji horoskop Zmajeva nije zapisan u datumu rođenja, nego u zajedništvu koje su pokazali na terenu.

Da horoskop i fudbal ipak nisu potpuno nepoznata kombinacija, pokazuje i primjer Raymonda Domenecha, bivšeg selektora Francuske, koji se godinama povezivao s astrologijom u fudbalu. Britanski Independent pisao je da je Domenech priznavao kako astrologiju uzima kao jedan od parametara, iako je odbacivao tvrdnje da je tim birao isključivo prema horoskopu.

Zmajevima, naravno, za utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država neće trebati zvijezde, nego hladna glava, jako srce i ista ona vjera koja ih je vodila protiv Katara. A ako se već traži simbolika, možda je dovoljno reći da ova generacija ima ono što je najvažnije, zajednički znak pod kojim igraju, Bosnu i Hercegovinu.