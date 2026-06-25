Barbarezova poruka Zmajevima: Raduj se, Bosno i Hercegovino

Barbarezova poruka Zmajevima stigla je nakon historijskog plasmana fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, a selektor je emotivnom objavom poslao snažnu poruku zajedništva, ponosa i radosti.

Sergej Barbarez osvrnuo se na brojne komentare koji prate nastupe Zmajeva, od rasprava o sastavu, izmjenama, taktici, napadačima, odbranama i procjenama šta reprezentacija može ili ne može protiv narednog protivnika.

Ipak, selektor je poručio da je iznad svih analiza važnije ono što je reprezentacija donijela narodu, historijski rezultat, sreću, ponos, nove idole i osjećaj zajedništva koji se posljednjih dana vidi širom Bosne i Hercegovine.

Poruka Zmajevima o zajedništvu i ponosu

U objavi je naglasio da Bosna i Hercegovina ovih dana sanja velike snove, da zastava naše zemlje već mjesec dana stoji na najvećoj svjetskoj fudbalskoj sceni i da je najvažnije ono što reprezentacija budi među ljudima.

Barbarez je posebno istakao važnost zajedništva, ponosa i stvaranja svjetlije budućnosti kroz uspjehe koji nadilaze sam rezultat na terenu.

Njegova poruka brzo je izazvala brojne reakcije navijača, jer je došla u trenutku velike euforije nakon pobjede nad Katarom i plasmana Zmajeva među reprezentacije koje nastavljaju takmičenje na Mundijalu.

Selektor je objavu zaključio riječima: „Raduj se, Bosno i Hercegovino. Raduj se svim srcem.“

Bosna i Hercegovina u narednoj fazi igra protiv Sjedinjenih Američkih Država, domaćina turnira, a Zmajevi u taj duel ulaze nakon rezultata koji je već sada ispisao jednu od najljepših stranica bh. fudbala.