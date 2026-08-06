Barbarez poslao jasnu poruku: “Pripadnost se ne bira”

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez oglasio se na društvenim mrežama snažnom porukom o identitetu, patriotizmu i osjećaju pripadnosti, osvrnuvši se na česte rasprave o tome za koju će reprezentaciju nastupati pojedini fudbaleri.

Barbarez je istakao da se pripadnost domovini ne može posmatrati kao stvar izbora, već kao duboka i prirodna veza s vlastitim korijenima.

„To je misao o identitetu, korijenima i osjećaju pripadnosti. Ona govori da su neke veze u životu – poput porodice, porijekla i najdubljih dijelova našeg bića – date unaprijed i ne podliježu racionalnom izboru. One se naprosto žive i prihvataju!“

Na kraju objave selektor je poslao i jasnu poruku svima koji raspravljaju o reprezentativnom opredjeljenju mladih igrača.

„Toliko o ‘biranju’ naših igrača. A da su nekim slučajem odabrali drugu reprezentaciju, onda bi ‘birali’, a ne pripadali“, poručio je Barbarez.