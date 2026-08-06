Pomračenje Sunca u srijedu: Građani Bosne i Hercegovine moći će posmatrati rijedak nebeski prizor

Pomračenje Sunca očekuje se u srijedu, 12. augusta 2026. godine, a ovaj zanimljiv astronomski događaj moći će posmatrati i građani Bosne i Hercegovine. Iako iz naše zemlje neće biti vidljivo potpuno pomračenje, Mjesec će prekriti značajan dio Sunčevog diska, što će pružiti nesvakidašnji prizor na večernjem nebu.

Pomračenje će u Bosni i Hercegovini početi oko 19:30 sati. Maksimalna faza očekuje se između 19:50 i 20:00 sati, dok će se završiti neposredno prije zalaska Sunca. Tačno vrijeme i stepen prekrivanja razlikovat će se od grada do grada.

U Tuzli će Mjesec prekriti približno 39 posto Sunčevog diska, u Sarajevu oko 36 posto, dok će u sjeverozapadnim dijelovima Bosne prekrivanje biti veće i prelaziti 50 posto.

Potpuno pomračenje Sunca ovog puta bit će vidljivo samo iz uskog pojasa koji prolazi preko Grenlanda, Islanda i dijela sjeverne Španije. U ostatku Evrope, uključujući Bosnu i Hercegovinu, posmatrat će se djelimično pomračenje.

S obzirom na to da će se događaj odvijati neposredno prije zalaska Sunca, za njegovo posmatranje bit će potrebno pronaći lokaciju s otvorenim pogledom prema zapadnom horizontu. Naravno, pod uslovom da vremenske prilike budu povoljne.

Stručnjaci upozoravaju da se Sunce ni tokom djelimičnog pomračenja ne smije posmatrati golim okom. Za sigurno posmatranje potrebno je koristiti posebne naočale s certificiranim solarnim filterima ili druge odgovarajuće metode koje štite vid. Obične sunčane naočale, zatamnjena stakla ili rendgenski snimci ne pružaju dovoljnu zaštitu i mogu izazvati trajna oštećenja oka.

Ovo će biti jedan od najzanimljivijih astronomskih događaja koji će biti vidljiv iz Bosne i Hercegovine ove godine, a ljubitelji astronomije i fotografije imat će priliku zabilježiti rijedak prizor Mjeseca koji će na kratko zakloniti dio Sunčevog diska na samom zalasku.