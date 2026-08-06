Vance: SAD će protiv Irana koristiti diplomatske, ekonomske i vojne mjere

Američka administracija nastavit će koristiti diplomatske, ekonomske i vojne instrumente kako bi sukob s Iranom privela kraju, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država JD Vance.

Govoreći za Fox News o zastoju u pregovorima između Washingtona i Teherana, Vance je ocijenio da će postizanje dogovora biti složen i dugotrajan proces.

Kao glavne prepreke naveo je težinu pregovora s iranskom stranom i podijeljenost unutar političkog sistema te zemlje.

Prema njegovim riječima, u Iranu postoje zvaničnici i političke grupe koje žele završetak sukoba, ali i radikalnije struje koje zagovaraju njegovo nastavljanje.

Vance je poručio da je zadatak američke administracije da se snađe u takvim okolnostima i osigura ishod koji će biti u interesu Sjedinjenih Američkih Država.

Izrazio je uvjerenje da će rješenje na kraju biti postignuto, ali je upozorio da pregovori neće biti ni jednostavni ni brzi.

Dodao je da očekuje pad cijena nafte, sprečavanje Irana da dođe do nuklearnog oružja i jačanje pozicije Sjedinjenih Američkih Država nakon završetka krize.

Washington će, kako je naglasio, koristiti sva sredstva koja mu stoje na raspolaganju, uključujući diplomatske razgovore, ekonomski pritisak i vojnu moć.

Izjave američkog potpredsjednika dolaze u vrijeme pojačanih tenzija u području Hormuškog moreuza, nakon nedavnih vojnih sukoba između SAD-a i Irana.

Predsjednik SAD-a Donald Trump ranije je poručio da bi radije postigao sporazum s Teheranom nego upotrijebio vojnu silu, ali je upozorio da ni ta mogućnost nije isključena ukoliko diplomatski napori propadnu.

Washington i Teheran potpisali su 18. juna okvirni sporazum i započeli pregovore o konačnom rješenju. Razgovori su kasnije zaustavljeni zbog neslaganja o sigurnosnim garancijama i slobodi plovidbe kroz Hormuški moreuz.

Napetosti su dodatno porasle nakon američkih udara na ciljeve u Iranu, na koje je Teheran odgovorio napadima na objekte za koje tvrdi da pripadaju američkim snagama u nekoliko arapskih zemalja, među kojima su Jordan, Bahrein i Kuvajt.