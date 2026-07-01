BiH protiv SAD-a: Zmajevi traže novo čudo na Mundijalu

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine noćas igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji. Zmajevi će u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva odmjeriti snage sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država, a susret je na rasporedu u 2:00 sata po srednjoevropskom vremenu, odnosno u 17:00 sati po lokalnom vremenu.

Utakmica se igra na stadionu “San Francisco Bay Area”, gdje će izabranici selektora Sergeja Barbareza pokušati nastaviti historijski put na Mundijalu.

Bosna i Hercegovina je mjesto u nokaut fazi izborila nakon pobjede protiv Katara rezultatom 3:1. Sa četiri osvojena boda u grupi B, Zmajevi su se plasirali među osam najboljih trećeplasiranih selekcija i ostvarili jedan od najvećih uspjeha bh. fudbala.

Protivnik bh. reprezentaciji bit će selekcija Sjedinjenih Američkih Država, jedan od domaćina ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva. Amerikanci su grupnu fazu završili kao prvoplasirani tim grupe D sa šest osvojenih bodova, zbog čega u ovaj duel ulaze u ulozi favorita.

Ipak, u bh. taboru vjeruju da se u jednoj utakmici može napraviti mnogo, posebno ako ekipa zadrži pristup koji ju je doveo do nokaut faze.

“Pokušat ćemo zadržati ono što nas je dovelo ovdje, što nas vodi već godinu i po dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup i voljni momenat. Ovo je sedmi grad u Americi u kojem smo, nadam se da će doći i osmi i tako ćemo ući u utakmicu”, rekao je selektor Sergej Barbarez na konferenciji za medije.

Barbarez je istakao da poštuje kvalitet američke reprezentacije, ali da se konačan odgovor daje na terenu.

“Naravno da su favoriti, i po plasmanu, i po tome što su domaćini, kao i po imenima koja imaju. Ali najvažnije je ono što će se desiti na terenu. Gledali smo ih, analizirali, imamo plan i želimo da im se suprotstavimo. Drago nam je da imamo ovakvu reprezentaciju protiv sebe. Imat ćemo mnogo volje i želimo nastaviti naš put ovdje”, poručio je Barbarez.

Glavni sudija utakmice bit će Brazilac Raphael Claus, a asistirat će mu sunarodnjaci Danilo Manis i Rodrigo Figueiredo. Četvrti sudija bit će Argentinac Dario Herrera.

Pobjednik duela Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država u osmini finala igrat će protiv boljeg iz susreta Belgija – Senegal.