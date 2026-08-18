Zenica se oprostila od pet planinara stradalih na Elbrusu

Zenica se danas oprostila od pet svojih sugrađana koji su izgubili život tokom uspona na Elbrus u Rusiji. U Bosanskom narodnom pozorištu održana je komemoracija za Almu Okanović, Denisa Okanovića, dr. Melihu Čaušević, Nermina Talama i Almira Krivdića, čija je smrt duboko potresla njihove porodice, prijatelje i javnost u Bosni i Hercegovini.

U sali Bosanskog narodnog pozorišta okupili su se članovi porodica, prijatelji, kolege, planinari i brojni građani koji su željeli odati posljednju počast stradalim Zeničanima.

Oni su bili dio sedmočlane ekspedicije koja je 25. jula doživjela tragediju tokom uspona na najviši vrh Evrope. Haris Adilović i Kemal Vidimlić, također članovi ekspedicije, uspjeli su preživjeti.

Stradali planinari bili su povezani s Gorskom službom spašavanja Zenica i Planinarskim društvom „Vedro“, a tokom komemoracije prisutni su se prisjetili njihovog rada, ljubavi prema planinama, prijateljstava i spremnosti da pomažu drugima.

Posebno emotivni trenuci uslijedili su tokom obraćanja članova porodica, dok su počast stradalima odali i predstavnici vlasti. Poručeno je da njihov gubitak nije pogodio samo njihove najbliže, već i cijelu Zenicu.

Tokom komemoracije pročitano je i pismo preživjelih članova ekspedicije Harisa Adilovića i Kemala Vidimlića, koji su se oprostili od prijatelja s kojima su dijelili brojne planinarske uspone i zajedničku ljubav prema planinama.

Elbrus, visok 5.642 metra, bio je cilj iskusnih zeničkih planinara. Tokom uspona, na visini od oko 5.100 metara, vremenski uslovi naglo su se pogoršali. Snažan vjetar, izuzetno niske temperature i teški uslovi dodatno su otežali kretanje ekspedicije i akciju spašavanja.

Tijela stradalih dopremljena su u Bosnu i Hercegovinu gotovo mjesec nakon tragedije, nakon čega je omogućena organizacija posljednjeg ispraćaja.

Na području Zenice danas je proglašen Dan žalosti. Zastave Bosne i Hercegovine i Grada Zenice spuštene su na pola koplja, a javni i zabavni programi prilagođeni su danu u kojem se grad oprašta od pet svojih sugrađana.