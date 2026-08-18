U Zenici komemoracija i posljednji ispraćaj za petero stradalih bh. planinara

U Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici danas se održava komemoracija za petero bosanskohercegovačkih planinara koji su tragično stradali tokom uspona na vrh Elbrus u Rusiji.

Komemoraciji prisustvuju članovi njihovih porodica, rodbina, prijatelji, kolege, poznanici, kao i brojni građani koji su došli odati posljednju počast stradalima.

Nakon komemoracije planiran je kolektivni posljednji ispraćaj i dženaza ispred Čaršijske džamije u Zenici, nakon čega će biti obavljen ukop na Gradskom groblju „Prašnice“.

Dženazu će predvoditi muftija zenički hafiz Mevludin-ef. Dizdarević.

U tragediji na Elbrusu život su izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, doktorica Kantonalne bolnice Zenica dr. Meliha Čaušević, te Nermin Talam i Almir Krivdić.

Uspon su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić, koji su se početkom augusta vratili u Zenicu.

Povodom posljednjeg ispraćaja stradalih planinara, 18. august 2026. godine proglašen je Danom žalosti na području Grada Zenica.

Dan žalosti na području Federacije Bosne i Hercegovine ranije je bio proglašen za 28. juli.

Zenica se danas oprašta od petero svojih sugrađana čija je tragična smrt duboko potresla njihove porodice, prijatelje, planinarsku zajednicu i cjelokupnu javnost.